Bloomberg: Индийские НПЗ закупили нефть из России без участия Reliance

Bloomberg: Четыре НПЗ Индии приобрели десять партий российской нефти

Tекст: Вера Басилая

Индийские компании Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. за последние дни закупили около десяти партий не подпадающей под санкции российской нефти, включая сорт Urals.

Сообщается, что Hindustan Petroleum Corp. также ведет поиск поставок на январь следующего года, по данным источников, принимавших участие в сделках. Аналитическая компания Kpler сообщает, что вместе с Nayara Energy, продолжающей работать с российской нефтью после попадания под санкции Европы, эти компании обеспечили в 2024 году свыше 60% импорта нефти в Индию, передает Bloomberg.

Однако в новых сделках не участвует Reliance Industries – до недавнего времени крупнейший индийский покупатель российской нефти. Источники отмечают, что компания прекратила даже фиксированные поставки по контракту с «Роснефтью» на 500 тыс. баррелей в сутки из-за опасений попасть под санкции США и Европы. Последний танкер Urals для Reliance прибудет 17 декабря, следующей поставки не ожидается.

Закупочная цена российской нефти на индийском рынке составляет 40–45 долларов за баррель. В этом году Индия достигла рекордного импорта российской нефти – более 2 млн баррелей в сутки в июне, однако с декабря ожидается снижение до 1,3 млн баррелей, а в январе – еще меньше из-за новых ограничений против «Роснефти» и «Лукойла».

По оценкам экспертов, другие индийские НПЗ смогут частично компенсировать уход Reliance, но полностью покрыть прежние объемы не удастся. Ожидается, что импорт российской нефти Индией стабилизируется на уровне 1-1,2 млн баррелей в сутки.

Ранее индийская компания Reliance Industries прекратила поставки российской нефти на свой завод в Джамнагаре. Компания планирует перейти на альтернативных поставщиков с декабря.

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию и готова и дальше предлагать Нью-Дели самые выгодные условия.

Президент России Владимир Путин отметил, что поставки российской нефти в Индию осуществляются ритмично.