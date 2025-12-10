Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

Попытка Европы дотянуться до «Турецкого потока» провалилась Европа пытается добраться до единственного оставшегося газопровода, который качает газ из России. Речь идет о «Турецком потоке». Физически недружественным странам дотянуться до него тяжело, потому что сам газопровод не заходит на европейскую территорию, а морскую часть оберегает Анкара. Поэтому Европа пытается давить юридически. Как Венгрия и Турция помогли управляющей компании «Турецкого потока» избежать ареста активов?

В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг?

Как устранить минную угрозу для ВМФ России Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе?

Что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины Владимир Зеленский согласен провести президентские выборы на Украине. Это решение было принято под давлением Дональда Трампа, заявившего ранее об отсутствии в республике демократии из-за затянувшейся несменяемости власти. Тем не менее эксперты отмечают: неожиданные новости из Киева призваны стать маскировкой для сохранения у власти нынешнего руководства. За счет чего Зеленский пытается обмануть Трампа?

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

США все-таки подкинули Зеленскому денег В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

Лариса Долина «участвовала в спецоперации» Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

Маск обещает России армию для войны с ЕС «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?