Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

Тимофей Бордачёв
США унижают Европу на пользу России
Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.
Алексей Чеснаков
Брюссель строит круговую поруку вокруг воровства российских денег
Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.
Владимир Можегов
Белый дом затеял контрреволюцию
«Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.