«Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.

Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.

Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину Уже второй российский СПГ-проект начал продавать подсанкционный газ в Китай, причем в том же китайском терминале, что и первый продавец – «Арктик СПГ 2». Это все больше говорит о политических договоренностях на высшем уровне, нежели о коммерческих подвижках самих поставщиков, считают эксперты. Ждать снятия санкций от США по нашему СПГ – утопично. Подробности Перейти в раздел

Евросоюз вступил с США в войну идеологий Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности Перейти в раздел

В России появилось новое поколение героев и защитников В России отмечается День Героев Отечества. Сегодня праздник приобрел еще большее значение, потому что 2025-й был объявлен Годом защитника Отечества. Как говорят участники СВО, ставшие Героями России, рассказы о подвигах резонируют в душах молодых людей, защитник – это не просто человек с оружием в руках, поэтому полученный боевой опыт необходимо передавать будущим поколениям. Подробности Перейти в раздел

Членство в НАТО помогает Финляндии стирать с лица земли древний народ Финский премьер-министр Петтери Орпо вынужден приносить извинения целому народу – саамам, которые в результате деятельности государственных властей подверглись тотальной ассимиляции. Давление на саамов усилилось после вступления в Финляндии в НАТО и целой серии военных учений. Особенно цинично происходящее выглядит на фоне обвинений, которые в Хельсинки выдвигают против Москвы. Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел

Лариса Долина «участвовала в спецоперации» Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

Маск обещает России армию для войны с ЕС «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

США изменили стратегию ради России Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей. Перейти в раздел