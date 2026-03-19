Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».
Отец археолога Бутягина назвал арест сына в Польше «сознательной подставой»
Отец арестованного в Польше археолога Александра Бутягина заявил, что сына заманили в Варшаву, попросили заехать, он собирался лететь через Лиссабон.
Его отец Михаил сообщил, что сын собирался лететь через Лиссабон, однако по просьбе был вынужден заехать в Польшу, где и произошел арест. Михаил Бутягин назвал ситуацию «сознательной подставой».
Михаил отметил, что за все время пребывания под стражей Александру разрешили только один раз связаться с семьей – он позвонил своей жене. Еще несколько записок удалось передать через российского консула.
Отец также сообщил, что внимательно следит за судебным процессом. По его словам, суд вынес «достаточно очевидное решение» и сына «заставили» принять его исход, однако готовится апелляция.
Польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.
Бутягин признался, что ожидал решения варшавского суда о своей экстрадиции.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал «тварями» тех, кто принимал решение об экстрадиции Бутягина.