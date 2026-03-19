Отец археолога Бутягина назвал арест сына в Польше «сознательной подставой»

Tекст: Вера Басилая

Арестованного в Польше археолога Александра Бутягина заманили в страну преднамеренно, передает РИА «Новости».

Его отец Михаил сообщил, что сын собирался лететь через Лиссабон, однако по просьбе был вынужден заехать в Польшу, где и произошел арест. Михаил Бутягин назвал ситуацию «сознательной подставой».

Михаил отметил, что за все время пребывания под стражей Александру разрешили только один раз связаться с семьей – он позвонил своей жене. Еще несколько записок удалось передать через российского консула.

Отец также сообщил, что внимательно следит за судебным процессом. По его словам, суд вынес «достаточно очевидное решение» и сына «заставили» принять его исход, однако готовится апелляция.

Польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

Бутягин признался, что ожидал решения варшавского суда о своей экстрадиции.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал «тварями» тех, кто принимал решение об экстрадиции Бутягина.