Латвийский депутат обвинил Украину в нарушении воздушного пространства

Латвийский депутат Пагор обвинил Украину в нарушении воздушного пространства

Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутат городской думы Елгавы и член партии «Русский союз Латвии» Андрей Пагор публично обвинил Украину в нарушении воздушного пространства, передает РИА «Новости».

Поводом для резкой позиции депутата стал инцидент, когда в городе Резекне беспилотник упал на объект хранения нефтепродуктов. По данным латвийской полиции и источников портала LSM, не исключено, что это был украинский дрон, а министр обороны Латвии Андрис Спрудс допустил, что объект мог быть поврежден в результате атаки дронов с Украины.

В своем Telegram-канале Пагор подчеркнул: «Я считаю, что это тот случай, когда нужно громко и четко заявить позицию: мы считаем именно Украину виновной в нарушении латвийского воздушного пространства и выступаем против любого вовлечения Латвии в войну». Депутат отметил, что подобные инциденты могут привести к эскалации конфликта.

Он также выразил опасения, что жители Латвии не могут быть довольны украинскими беспилотниками, которые, по его словам, «в любой момент могут упасть прямо на голову».

Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии.

Ранее запущенный с Украины летательный аппарат пересек воздушное пространство Латвии и упал в районе, граничащем с белорусской территорией.

Серия пролетов украинских ударных дронов над Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией вызвала панику у населения этих стран.