Полный блэкаут стал причиной остановки производства на «Запорожстали»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Металлургический комбинат «Запорожсталь» полностью приостановил производственные процессы из-за потери внешнего энергоснабжения, передает ТАСС. Согласно заявлению предприятия, отключение произошло в результате масштабного блэкаута в регионе, затронувшего основные производственные мощности.

В официальном сообщении завода говорится: «Комбинат 'Запорожсталь' потерял внешнее энергопитание. В связи с этим остановлены все производственные процессы. Команда предприятия оперативно и слаженно отреагировала на нештатную ситуацию, приняв антикризисные меры для безопасной остановки оборудования».

Сейчас на территории предприятия продолжаются регламентные работы на основных агрегатах, которые обеспечиваются посредством ограниченного энергоснабжения.

Стоит отметить, что «Запорожсталь» остановила работу из-за обесточивания уже второй раз за три недели. А в сентябре 2025 года ракетный удар по заводу «Запорожсталь», принадлежащему украинскому олигарху Ринату Ахметову, уничтожил западную военную технику, включая танки и артиллерию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году Владимир Зеленский ввел санкции против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с Ахметовым.