В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.
Российские средства ПВО за сутки сбили 316 беспилотников ВСУ
Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты три управляемые авиабомбы и 316 беспилотников, сообщили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 124 731 беспилотник, 652 ЗРК, 28 326 танков и других бронемашин, 1690 боевых машин РСЗО, 33 917 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 130 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС Росси поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспорта.
ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. Кроме того, ВКС России сбили украинский самолет Су-27.