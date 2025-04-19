Келлог: Украина не станет частью НАТО

Tекст: Дарья Григоренко

Келлог заявил в эфире телеканала Fox News, что Украина не станет частью НАТО. Он подчеркнул: «Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Вы не станете частью НАТО. Эта мысль не нова. Мы говорим об этом с 2008 года, когда Бернс сказал Кондолизе Райс, что это недостижимая цель», передает ТАСС.

Ранее лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выразил мнение, что Украина не может стать членом ЕС и НАТО до окончания текущего вооруженного конфликта.

Во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил придать отношениям Москвы и Вашингтона новую форму через развитие коммерческих связей, что, по его мнению, может способствовать стабильности в регионе. Он добавил, что обсуждение урегулирования конфликта на Украине включает не только территориальные вопросы, но и гарантию безопасности, а также отказ от вступления Украины в НАТО.

Президент США заявил, что Зеленский хочет, чтобы Украина стала членом НАТО, но осознает, что этого не случится.