ФСБ раскрыла вербовку российской молодежи через сервис знакомств

Tекст: Алексей Дегтярёв

Оперативники с июля 2025 года поймали 46 граждан в 16 регионах страны, в рамках уголовных дел установлены факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота, указала официальный представитель СК Светлана Петренко в Max.

Подозреваемых задержали в Москве, Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Свердловской областях, в Алтайском крае и Чувашии.

Им от 14 до 18 лет, киевские спецслужбы вовлекали молодых людей в совершение преступлений с использованием указанного сервиса.

Злоумышленники знакомились с жертвами под видом девушек и назначали свидания возле социально значимых объектов. Затем молодым людям отправляли фишинговые ссылки. После этого с парнями связывались лжеправоохранители и угрожали уголовным преследованием за перевод денег украинской армии.

Запуганных юношей заставляли совершать поджоги и нападать на полицейских. В Петербурге следователи объединили 15 подобных дел в одно производство. Возраст задержанных составляет от 12 до 22 лет.

В конце 2025 года Роскомнадзор заблокировал указанный ресурс за распространение запрещенных материалов. Сейчас следователи устанавливают личности конкретных вербовщиков.

Напомним, ФСБ объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск за содействие террористической деятельности.

В числе сервисов, где спецслужбы Украины в Telegram вербовали наемников и агентов, был «Дайвинчик», указали в ФСБ. С его помощью украинская сторона вовлекала российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее заявил о вербовке российской молодежи украинскими спецслужбами через мессенджеры.

Ветеран ФСБ Сергей Гончаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что разведка Украины использует имитацию влюбленности и романтических отношений.