Зеленский заявил об утрате Украиной возможностей использовать морские порты

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский подтвердил неспособность страны использовать морские порты для отправки грузов, передает РИА «Новости». Выступая в Киеве на совместном мероприятии с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, он отметил критическую ситуацию с судоходством.

«Вчера ни одно судно не смогло зайти к нам в порты», – констатировал украинский лидер. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале местного новостного агентства.

Ранее издание Financial Times обращало внимание на серьезные трудности Киева с экспортом зерна через Черное море. Журналисты связывали логистические проблемы с ударами российских войск по военным объектам в районе портовой инфраструктуры, которая активно используется для снабжения украинской армии.

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил о полной приостановке захода коммерческого флота в гавани страны из-за решений судовладельцев.

Днем ранее российские беспилотники поразили пять перевозивших военные грузы судов в акватории Черного моря и в порту Черноморска.

До этого Вооруженные силы России уничтожили два сухогруза с военным снаряжением в порту Одессы.