Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Черноглазовки, Новоалександровки, Рубежного и Черного Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Сумской области нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Краснопольем, Храповщиной, Новой Сечью, Рыжевкойи Могрицей.

При этом ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, танк, три бронемашины, ЗРК, два артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО «Град» и станцию РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Щурово Донецкой народной республики (ДНР), Комаровки, Благодатовки, Ольговки и Изюма Харьковской области.

Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Николайполья, Беленького, Стародубовки, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки ДНР.

За прошедшие сутки противник потерял более 195 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Ивановки, Димитровки Днепропетровской области, Сергеевки, Анновки, Светлого, Белицкого и Доброполья ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 355 военнослужащих, пять бронемашин, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили днепропетровское Вольное.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке.