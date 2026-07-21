Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Скончался российский актер и создатель театра «Особняк» Поднозов
Российский актер и художественный руководитель театра «Особняк» Дмитрий Поднозов умер на 65-м году жизни.
Информацию о кончине Поднозова подтвердили в его ближайшем окружении, передает ТАСС.
«Дмитрий Поднозов умер вчера», – рассказал собеседник агентства.
В декабре прошлого года у Дмитрия Поднозова выявили рак легких. В середине июля в таиландской больнице скончался артист Новгородского театра драмы Дмитрий Брейкин.
За день до этого из жизни ушел народный артист России Юрий Смирнов.