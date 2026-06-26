МИД выразил протест Молдавии из-за задержания дипкурьеров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские дипломатические курьеры были подвергнуты многочасовому задержанию в аэропорту Кишинева 25 июня, передает РИА «Новости». В связи с инцидентом посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД.

«26 июня в МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, которому заявлен решительный протест и вручена вербальная нота в связи с грубым нарушением молдавской стороной фундаментальных положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Задержанным сотрудникам предъявлялись противоправные требования о досмотре дипломатической почты и сдаче мобильных телефонов. Несмотря на то что молдавская сторона была заранее уведомлена о прибытии курьеров, они не смогли въехать в страну. В результате дипломаты были вынуждены вернуться в Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российская дипмиссия в Молдавии выразила решительный протест из-за многочасового задержания курьеров в аэропорту Кишинева.

Советник президента России Антон Кобяков назвал этот инцидент вопиющим нарушением международных норм права.