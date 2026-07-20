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Военный эксперт Марочко сообщил о потере ВСУ 10 тыс. человек за неделю
Потери Вооруженных сил Украины за неделю убитыми и ранеными составили более 10 тыс. солдат и наемников; наибольший ущерб противнику нанесли военные российской группировки «Восток», сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Потери Вооруженных сил Украины убитыми и ранеными за семь дней составили более 10 тыс. человек, передает ТАСС
Военный эксперт Андрей Марочко, проанализировав данные Минобороны России, отметил, что основные потери противник понес в зоне ответственности российской группировки войск «Восток».
«Санитарные и безвозвратные потери противника составили около 10 155 украинских боевиков и наемников – на 215 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен вооруженным формированиям Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток», действующей в Днепропетровской и Запорожской областях», – сообщил эксперт.
Вместе с тем российские военные за неделю уничтожили 4,6 тыс. беспилотников, три танка и восемь безэкипажных катеров. Кроме того, ликвидированы 48 орудий полевой артиллерии, 38 станций радиоэлектронной борьбы и более 600 различных боевых машин.
Также Марочко сообщил об успехах группировки «Север». По его словам, бойцы этого подразделения показали наилучшие результаты, освободив около 40 кв. км территории в Сумской и Харьковской областях, включая населенный пункт Бачевск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля украинская армия потеряла более десяти тысяч военнослужащих за одну неделю.
В середине месяца бойцы группировки «Север» освободили населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области.
Месяцем ранее военный эксперт Андрей Марочко отметил наилучшие показатели этих подразделений по взятию под контроль территорий.