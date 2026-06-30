Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?8 комментариев
Лантратова сообщила о поисках на Украине 300 пропавших жителей Курской области
После возвращения из плена семи мирных граждан продолжится выяснение судьбы еще 300 жителей курского приграничья, пропавших без вести на украинской территории, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Продолжение поисков еще 300 жителей Курской области, пропавших без вести на Украине, анонсировала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на платформе «Макс». Речь идет о мирных гражданах региона, связь с которыми была потеряна на территории соседней страны.
Лантратова рассказала, что провела встречу с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России и Белоруссии Ранией Машлаб. По ее словам, по итогам переговоров удалось добиться освобождения части удерживаемых граждан. «Вернули из плена семь мирных жителей Курской области. Продолжим поиски 300 пропавших без вести», – написала она в своем канале.
Ранее, в субботу, Лантратова сообщала, что в Россию возвращаются пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов, а семь человек отправятся на Украину. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявлял, что всем вернувшимся предоставлены места в пункте временного размещения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Яна Лантратова доложила президенту Владимиру Путину об освобождении удерживаемых на Украине мирных жителей приграничного региона.
Пять жителей Курской области и еще двое граждан России вернулись из украинского плена в результате состоявшегося в субботу обмена.
Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил о возвращении с территории Украины 171 жителя приграничья и о продолжающихся поисках 320 пропавших человек.