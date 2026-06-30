Лантратова сообщила о поисках на Украине 300 пропавших жителей Курской области

Tекст: Ольга Иванова

Продолжение поисков еще 300 жителей Курской области, пропавших без вести на Украине, анонсировала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на платформе «Макс». Речь идет о мирных гражданах региона, связь с которыми была потеряна на территории соседней страны.

Лантратова рассказала, что провела встречу с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России и Белоруссии Ранией Машлаб. По ее словам, по итогам переговоров удалось добиться освобождения части удерживаемых граждан. «Вернули из плена семь мирных жителей Курской области. Продолжим поиски 300 пропавших без вести», – написала она в своем канале.

Ранее, в субботу, Лантратова сообщала, что в Россию возвращаются пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов, а семь человек отправятся на Украину. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявлял, что всем вернувшимся предоставлены места в пункте временного размещения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Яна Лантратова доложила президенту Владимиру Путину об освобождении удерживаемых на Украине мирных жителей приграничного региона.

Пять жителей Курской области и еще двое граждан России вернулись из украинского плена в результате состоявшегося в субботу обмена.

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил о возвращении с территории Украины 171 жителя приграничья и о продолжающихся поисках 320 пропавших человек.