Украина начала применять британские БПЛА для ударов вглубь России

Times: Киев начал использовать британские БПЛА для ударов вглубь России

Tекст: Вера Басилая

Украина начала применять дроны британского производства для ударов вглубь территории России, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times. По данным источников в ВСУ, такие аппараты используются последние шесть месяцев.

«Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – отмечает издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что ответные удары России вглубь Украины значительно мощнее и наносят серьезный урон. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения Киеву препятствуют урегулированию конфликта и являются «игрой с огнем».

В июне Министерство обороны Великобритании анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников.

Владимир Зеленский заявил о планах построить завод беспилотников в Британии.

Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках дронов для атак на российские регионы.