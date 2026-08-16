Макрон подвергся критике из-за отдыха во время пожаров

Левые партии Франции раскритиковали Макрона за отпуск во время пожаров

Tекст: Вера Басилая

Французский президент Эммануэль Макрон столкнулся с резким осуждением оппозиции после публикации фотографий его катания на гидроцикле на фоне разрушительных лесных пожаров в стране, передает РИА «Новости».

«Во время жары, когда Франция горит, когда часть французов не смогла поехать в отпуск, президент развлекается на гидроцикле в Брегансоне», – написал лидер Социалистической партии Оливье Фор в социальных сетях. Макрона также высмеяла глава партии зеленых «Экологи» Марин Тонделье. Она сыронизировала над контрастом между развлечениями президента и кризисами, с которыми столкнулась страна, включая засуху, исторические пожары и рост бедности.

Тонделье добавила, что президент устраивает фотосессии в разгар «апокалиптического лета», пока пожарным не хватает необходимых ресурсов. Сенатор Пьер Узулья заявил, что место Макрона – рядом со спасателями. В окружении президента ответили, что фотографу не давали разрешения на съемку, и пожаловались на регулярную кражу снимков на протяжении девяти лет. В Европе сейчас наблюдается рекордная жара, а Макрон ранее заявлял, что Франция столкнулась с самым большим числом пожаров со времен Второй мировой войны.

Площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние двадцать лет.

В июле власти Франции эвакуировали около 10 тыс. человек из охваченных огнем зон.

Весной оппозиция осудила французского лидера за исполнение песен на фоне нерешенных проблем в стране.