Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
ОАК: За 100 лет в России выпустили более 150 тыс. самолетов
Российские конструкторские бюро разработали свыше 500 серийных типов воздушных судов, выпустили более 150 тыс. самолетов, за 100 лет истории отечественного самолетостроения, сообщили в ПАО «ОАК».
За более чем 100-летнюю историю отечественного авиастроения на заводах страны было выпущено свыше 150 тыс. самолетов, следует из сообщения в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации.
За эти годы конструкторские бюро разработали более 500 серийных типов и модификаций воздушных судов.
«Актуальная форма жизни и развития российского авиапрома, уходящего корнями в историю начала прошлого века, – это Объединенная авиастроительная корпорация», – отметили в пресс-службе. Сегодня география предприятий корпорации простирается от Таганрога до Комсомольска-на-Амуре.
В состав ОАК входят шесть конструкторских бюро и 10 заводов-изготовителей. Модельный ряд насчитывает около 20 типов и модификаций воздушных судов. Коллектив корпорации состоит из 100 тыс. представителей сотен профессий, объединенных общей целью создания самолетов.
«Успех нашей гражданской, транспортной, военной, стратегической и специальной авиации – заслуга большой команды авиастроителей, где у каждого своя роль, но одна общая цель. Спасибо вам за верность и любовь к делу, пусть каждая достигнутая цель вдохновляет вас на покорение новых высот. С Днем авиастроителя!», – сообщили в ОАК.
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