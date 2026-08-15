ОАК: За 100 лет в России выпустили более 150 тыс. самолетов

Tекст: Вера Басилая

За более чем 100-летнюю историю отечественного авиастроения на заводах страны было выпущено свыше 150 тыс. самолетов, следует из сообщения в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации.

За эти годы конструкторские бюро разработали более 500 серийных типов и модификаций воздушных судов.

«Актуальная форма жизни и развития российского авиапрома, уходящего корнями в историю начала прошлого века, – это Объединенная авиастроительная корпорация», – отметили в пресс-службе. Сегодня география предприятий корпорации простирается от Таганрога до Комсомольска-на-Амуре.

В состав ОАК входят шесть конструкторских бюро и 10 заводов-изготовителей. Модельный ряд насчитывает около 20 типов и модификаций воздушных судов. Коллектив корпорации состоит из 100 тыс. представителей сотен профессий, объединенных общей целью создания самолетов.

«Успех нашей гражданской, транспортной, военной, стратегической и специальной авиации – заслуга большой команды авиастроителей, где у каждого своя роль, но одна общая цель. Спасибо вам за верность и любовь к делу, пусть каждая достигнутая цель вдохновляет вас на покорение новых высот. С Днем авиастроителя!», – сообщили в ОАК.

Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил полет с аэродрома Иркутского авиационного завода.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил о завершении сборки первых серийных пассажирских машин SJ-100.

Президент России Владимир Путин поручил увеличить выпуск новых отечественных гражданских лайнеров.