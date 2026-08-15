Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Граждане Узбекистана пострадали во время пожара на стройке в Омске
В результате возгорания строящегося многоэтажного здания в Омске травмы получили рабочие подрядной организации, приехавшие из Узбекистана, сообщил источник в оперативных службах.
«Среди пострадавших граждане Узбекистана, которые работали по договору подряда», – сказал источник ТАСС.
Между тем в пресс-службе регионального следственного управления СК РИА «Новости» уточнили, что все получившие повреждения люди являются строителями-подрядчиками, возводившими многоэтажный дом.
В результате возгорания в строящемся многоэтажном доме в Омске медики госпитализировали 11 человек.
Весной при сильном пожаре в строящемся здании на севере Москвы погибли восемь человек.