Граждане Узбекистана пострадали во время пожара на стройке в Омске

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Среди пострадавших граждане Узбекистана, которые работали по договору подряда», – сказал источник ТАСС.

Между тем в пресс-службе регионального следственного управления СК РИА «Новости» уточнили, что все получившие повреждения люди являются строителями-подрядчиками, возводившими многоэтажный дом.

В результате возгорания в строящемся многоэтажном доме в Омске медики госпитализировали 11 человек.

Весной при сильном пожаре в строящемся здании на севере Москвы погибли восемь человек.