Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Британский генерал Ширрефф: Россия попытается захватить Шпицберген
Островной арктический архипелаг Шпицберген может стать новой горячей точкой и спровоцировать глобальный конфликт из-за растущего военного напряжения между странами НАТО и Россией, заявил экс-замглавы силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф.
«Я предсказываю, что в ближайшие месяцы или годы этот арктический участок сыграет ключевую роль в российском плане по дестабилизации НАТО», – заявил генерал Daily Mail.
По его словам, небольшая операция воздушно-десантных сил и спецназа якобы позволит взять территорию под контроль за несколько часов.
Военный эксперт считает, что ситуация вокруг Шпицбергена способна спровоцировать Третью мировую войну, передает РИА «Новости».
Шпицбергенский трактат 1920 года закрепил суверенитет Осло над архипелагом в Северном Ледовитом океане. При этом документ гарантирует участникам договора, включая Россию, равные права на добычу ресурсов и безвизовое посещение территории.
Посол России в Осло Николай Корчунов заявил о целенаправленном обострении обстановки в Арктике со стороны Норвегии и НАТО.
Ранее российский дипломат сообщил о размытии границ соглашения о демилитаризации Шпицбергена из-за установки спутниковых станций.
Глава норвежских вооруженных сил Эйрик Кристофферсен допустил сценарий проведения Москвой наземной операции на севере страны.