Британский генерал Ширрефф: Россия попытается захватить Шпицберген

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я предсказываю, что в ближайшие месяцы или годы этот арктический участок сыграет ключевую роль в российском плане по дестабилизации НАТО», – заявил генерал Daily Mail.

По его словам, небольшая операция воздушно-десантных сил и спецназа якобы позволит взять территорию под контроль за несколько часов.

Военный эксперт считает, что ситуация вокруг Шпицбергена способна спровоцировать Третью мировую войну, передает РИА «Новости».

Шпицбергенский трактат 1920 года закрепил суверенитет Осло над архипелагом в Северном Ледовитом океане. При этом документ гарантирует участникам договора, включая Россию, равные права на добычу ресурсов и безвизовое посещение территории.

Посол России в Осло Николай Корчунов заявил о целенаправленном обострении обстановки в Арктике со стороны Норвегии и НАТО.

Ранее российский дипломат сообщил о размытии границ соглашения о демилитаризации Шпицбергена из-за установки спутниковых станций.

Глава норвежских вооруженных сил Эйрик Кристофферсен допустил сценарий проведения Москвой наземной операции на севере страны.