Отец Маска рассказал о любви Илона к русской литературе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказал его отец Эррол Маск, Илон Маск с раннего возраста проявлял интерес к чтению мировой классической литературы, включая произведения русских авторов, передает ТАСС. По словам Маска-старшего, к 16 годам будущий основатель компаний SpaceX и Tesla ознакомился со всеми основными классическими произведениями, в том числе с книгами Федора Достоевского и Льва Толстого.

Эррол Маск подчеркнул, что не старался навязывать детям какие-либо книги, отмечая: «Мне не приходилось рекомендовать своим детям читать Достоевского, Толстого или другую классику. Они сами брались за эти книги. Илон прочитал все основные классические произведения к 16 годам».

Он вспомнил случай из детства Илона, когда тот читал толстую книгу и взрослый задал вопрос, действительно ли он читает или просто смотрит картинки. На это будущий предприниматель ответил: «Вы что, глупый?». Отец Илона подчеркнул, что это реальный случай, а не придуманный анекдот.

Маск-старший также отметил, что его собственные читательские привычки формировались аналогично: он самостоятельно выбирал книги и к 16 годам уже был знаком с такими произведениями, как «Атлант расправил плечи» и «Преступление и наказание». Говоря о творчестве Достоевского, Эррол Маск отметил, что даже простые на первый взгляд сюжеты захватывают читателя с первых страниц, а сама литература посвящена человеку и его внутреннему миру.

