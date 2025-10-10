Путин поблагодарил лидеров стран СНГ за участие в праздновании 80-летия Победы

Tекст: Вера Басилая

Глава государства на заседании Совета глав СНГ подчеркнул символичность того, что военные подразделения стран Содружества прошли парадным маршем по Красной площади вместе с российскими военными, передает ТАСС.

«В этом году мы все широко отмечали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Хочу поблагодарить лидеров государств Содружества, прибывших в Москву 9 мая», – заявил президент России.

Президент также подчеркнул важность поддержки инициативы России о присвоении почетного звания «Город трудовой славы». По его словам, такое звание уже получили 19 городов в семи странах СНГ, жители которых внесли значительный вклад в победу над нацизмом.

Он добавил, что подобная совместная память свидетельствует о сплоченности стран СНГ и уважении к общему историческому прошлому.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте авторитета интеграции в рамках СНГ.

Путин пригласил лидеров стран Содружества на неформальный саммит в Петербурге в конце года.