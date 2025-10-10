На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».5 комментариев
Путин поблагодарил лидеров стран СНГ за участие в праздновании 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин выразил признательность главам государств стран СНГ за участие в мероприятиях 80-летия Победы в Москве.
Глава государства на заседании Совета глав СНГ подчеркнул символичность того, что военные подразделения стран Содружества прошли парадным маршем по Красной площади вместе с российскими военными, передает ТАСС.
«В этом году мы все широко отмечали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Хочу поблагодарить лидеров государств Содружества, прибывших в Москву 9 мая», – заявил президент России.
Президент также подчеркнул важность поддержки инициативы России о присвоении почетного звания «Город трудовой славы». По его словам, такое звание уже получили 19 городов в семи странах СНГ, жители которых внесли значительный вклад в победу над нацизмом.
Он добавил, что подобная совместная память свидетельствует о сплоченности стран СНГ и уважении к общему историческому прошлому.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте авторитета интеграции в рамках СНГ.
Путин пригласил лидеров стран Содружества на неформальный саммит в Петербурге в конце года.