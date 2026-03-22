БПЛА ПВО «Днепра» уничтожил украинский дрон над Херсонской областью
Сальдо сообщил, что военнослужащие расчета БПЛА ПВО войсковой группировки «Днепр» уничтожили украинский разведывательный дрон над Херсонской областью, передает ТАСС. Он добавил, что цель была обнаружена с помощью радиолокационной станции, после чего оператор определил тип беспилотника и его координаты.
Информация о нахождении украинского дрона была передана расчету FPV-дрона, который вышел на перехват.
По словам главы региона, в воздухе произошла своеобразная дуэль – оператор вывел дрон на перехват и решил пойти на таран. В результате прямого попадания украинский беспилотник был полностью уничтожен, угроза для региона ликвидирована.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты российских беспилотников группировки войск «Днепр» в Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Российская армия в Херсонской области с помощью беспилотников «Молния» с 10 килограммами пластида уничтожила пункт управления FPV-дронами на правом берегу. Российская ПВО над Херсонской областью сбила 16 украинских беспилотников, в том числе дрон-камикадзе «Лютый».