Захарова посоветовала властям Британии вызвать санитаров из-за новых санкций

Захарова прокомментировала новые антироссийские ограничения со стороны Британии, передают «Известия». По ее словам, после включения в санкционные списки психиатрической больницы и детских лагерей британским властям следует задуматься о собственном здоровье.

«Когда правительство [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров», – подчеркнула дипломат.

Ранее стало известно, что британский Минфин расширил санкционный список. В него попала Клиническая психиатрическая больница № 5, расположенная в селе Строгановка под Симферополем. Кроме того, ограничения затронули ряд крымских детских домов, оздоровительных лагерей, пансионатов, а также курорт «Солнечная Таврика» и молодежный центр «Селет-Ак-Барс» в Форосе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти добавили в санкционный список НКО «Институт развития интернета» и гендиректора АНО «Диалог» Владимира Табака. Правительство Британии включило в антироссийский санкционный список 85 новых позиций, в том числе руководителей профильных молодежных организаций.