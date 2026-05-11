Британия наложила санкции на глав Росмолодежи и «Юнармии»
Британское правительство расширило антироссийский санкционный список на 85 новых позиций, введя ограничения против руководителей профильных молодежных организаций.
Правительство Соединенного Королевства внесло в санкционный список главу Росмолодежи Григория Гурова и начальника главного штаба движения «Юнармия» Владислава Головина, передает ТАСС. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте британского кабинета министров.
В обновленный список санкций были включены Севастопольский государственный университет и расположенный в Евпатории санаторий «Здравница».
Также под британские санкции попали НКО «Институт развития интернета» и гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак.