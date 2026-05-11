Еврокомиссия оценила риск распространения хантавируса в регионе

В Европе оценили опасность распространения хантавируса как низкую

Tекст: Елизавета Шишкова

Степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается низко, передает ТАСС. При этом Евросоюз активировал механизм гражданской обороны для безопасной эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова на брифинге в Брюсселе.

«На основании последних оценок Всемирной организации здравоохранения риск для широкой европейской общественности, связанный с хантавирусом, оценивается как низкий. Обеспечение здоровья европейцев является главным приоритетом Еврокомиссии», – сказала она.

Представитель ведомства отметила, что механизм гражданской обороны был задействован для координации безопасной эвакуации пассажиров. Лайнер MV Hondius прибыл в испанский порт Тенерифе после того, как на борту произошла вспышка хантавируса Андес.

Как писала газета ВЗГЛЯД, круизное судно MV Hondius со вспышкой хантавируса прибыло к испанскому острову Тенерифе. В порту стартовал процесс эвакуации пассажиров зараженного лайнера. Всемирная организация здравоохранения призвала не преувеличивать опасность массового распространения инфекции.