Еврокомиссия оценила риск распространения хантавируса в регионе
Угроза распространения хантавируса в Европе оценивается как низкая, однако для эвакуации круизного лайнера в Испании активирован механизм гражданской обороны.
Степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается низко, передает ТАСС. При этом Евросоюз активировал механизм гражданской обороны для безопасной эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова на брифинге в Брюсселе.
«На основании последних оценок Всемирной организации здравоохранения риск для широкой европейской общественности, связанный с хантавирусом, оценивается как низкий. Обеспечение здоровья европейцев является главным приоритетом Еврокомиссии», – сказала она.
Представитель ведомства отметила, что механизм гражданской обороны был задействован для координации безопасной эвакуации пассажиров. Лайнер MV Hondius прибыл в испанский порт Тенерифе после того, как на борту произошла вспышка хантавируса Андес.
Как писала газета ВЗГЛЯД, круизное судно MV Hondius со вспышкой хантавируса прибыло к испанскому острову Тенерифе. В порту стартовал процесс эвакуации пассажиров зараженного лайнера. Всемирная организация здравоохранения призвала не преувеличивать опасность массового распространения инфекции.