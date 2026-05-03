На круизном лайнере в Атлантике от предполагаемого хантавируса погибли люди
На круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка, предположительно, хантавируса, в результате которой три человека скончались, а пять остаются под подозрением на заражение, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«На сегодняшний день лабораторно подтвержден один случай заражения хантавирусом, и еще пять случаев находятся под подозрением. Из шести пострадавших трое скончались, а один в настоящее время находится в реанимации в Южной Африке», – сообщила ВОЗ агентству France Presse, которое цитирует телеканал France24.
Министерство здравоохранения Южной Африки ранее объявило о вспышке тяжелого острого респираторного заболевания среди пассажиров, в результате которой по меньшей мере два человека погибли, а третий госпитализирован в Йоханнесбурге. Представитель ЮАР Фостер Мохале подтвердил, что у одного из пациентов был выявлен хантавирус.
Первые симптомы проявились у 70-летнего пассажира, который скончался на борту. Его тело находится на острове Святой Елены, уточнил представитель ЮАР. Его 69-летняя жена также заболела и умерла в больнице Йоханнесбурга. Третий пострадавший, 69-летний британец, находится в реанимации в Йоханнесбурге. Информация о гражданстве погибших уточняется.
По данным источника агентства, среди погибших была голландская супружеская пара, а третья жертва оставалась на борту судна. Власти обсуждают изоляцию двух других заболевших в больнице на Кабо-Верде. ВОЗ координирует действия между национальными властями и судоходной компанией для эвакуации больных.
MV Hondius эксплуатируется голландской компанией Oceanwide Expeditions и может вместить около 170 пассажиров и 70 членов экипажа.
Хантавирус обычно передается человеку через контакт с экскрементами зараженных грызунов, но возможна и передача от человека к человеку. На момент инцидента судно находилось у побережья Кабо-Верде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр «Вектор» в ноябре 2025 года сообщал, что выявил более 60 новых вирусов в России. Академик РАН Геннадий Онищенко в конце прошлого года опроверг слухи об эпидемии мышиной лихорадки в российских регионах. Роспотребнадзор предупредил о риске заражения геморрагической лихорадкой весной.