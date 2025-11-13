Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.0 комментариев
Центр «Вектор» выявил более 60 новых вирусов в России
Центр «Вектор» выявил более 60 ранее неизвестных вирусов в России
В рамках проекта «Виром России» специалисты центра вирусологии «Вектор» обнаружили более 60 ранее неизвестных вирусов, изучив образцы из 50 российских регионов.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в ходе проекта «Виром России» выявил более 60 ранее неизвестных вирусов, сообщает ТАСС.
По словам генерального директора Александра Агафонова, исследования велись на основе образцов, собранных из 50 регионов страны.
Агафонов заявил: «Уже более 50 регионов прислали нам свои образцы. Мы выделили уже более 60 новых вирусов, неизвестных ранее, изучили их генетическую структуру, несколько вирусов выделили, изучили их биологические свойства». По его словам, научная команда продолжает работу над анализом полученных данных.
Форум «Золотая долина», где были оглашены результаты исследований, проходит в Новосибирске и объединяет ведущих специалистов в области биотехнологий и вирусологии. Ожидается, что открытие новых вирусов послужит развитию дальнейших исследований в сфере эпидемиологии и медицины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр Гамалеи запустил разработку мРНК-вакцины против ВИЧ.
В прошлом году в России отметили эволюцию вируса оспы обезьян.
В октябре Роспотребнадзор опубликовал сведения о росте числа заболевших гриппом и ОРВИ.