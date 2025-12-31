В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
В аэропорту Геленджика сняты временные ограничения полетов
По сообщению представителя Росавиации, в аэропорту Геленджика сняты временные ограничения полетов, воздушная гавань работает штатно.
«Аэропорт Геленджика: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он в Telegram-канале.
В Росавиации уточнили, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8.30 до 20.00.
Напомним, ранее Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Геленджика.
