Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.3 комментария
Патриарх Кирилл призвал отказаться от молитв о повышении зарплаты и покупке дома
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди в храме Христа Спасителя на Сретение заявил, что нельзя молиться о материальных благах, таких как повышение зарплаты, продвижение по службе или покупка недвижимости.
Он в проповеди в храме Христа Спасителя на Сретение подчеркнул: «Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск – не получится, на такие просьбы небо не отвечает», передает РИА «Новости».
Патриарх также напомнил прихожанам о важности искренней веры и отсутствии сомнений во время молитвы. Он отметил, что в молитвах следует просить о духовных вещах, которые действительно важны для жизни, веры и близких людей. По его словам, именно такие просьбы достойны обращения к Богородице.
Ранее патриарх Кирилл указал на формирование в России «особой цивилизации».
В декабре патриарх Кирилл заявил, что некоторые священники прибегают к искусственному интеллекту при подготовке проповедей, выразив по этому поводу серьезную обеспокоенность.