Патриарх Кирилл призвал отказаться от молитв о повышении зарплаты и покупке дома

Tекст: Дарья Григоренко

Он в проповеди в храме Христа Спасителя на Сретение подчеркнул: «Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск – не получится, на такие просьбы небо не отвечает», передает РИА «Новости».

Патриарх также напомнил прихожанам о важности искренней веры и отсутствии сомнений во время молитвы. Он отметил, что в молитвах следует просить о духовных вещах, которые действительно важны для жизни, веры и близких людей. По его словам, именно такие просьбы достойны обращения к Богородице.

Ранее патриарх Кирилл указал на формирование в России «особой цивилизации».

В декабре патриарх Кирилл заявил, что некоторые священники прибегают к искусственному интеллекту при подготовке проповедей, выразив по этому поводу серьезную обеспокоенность.