Силы ПВО сбили пятый за сутки летевший на Москву БПЛА

Индия пояснила свою позицию по поводу закупок российской нефти

Глава МИД Индии ответил на вопрос о позиции по поводу закупок российской нефти

Tекст: Антон Антонов

«Суть вашего вопроса в том, останусь ли я независимым и буду ли принимать решения самостоятельно? Буду ли я делать выбор, который иногда может не совпадать с вашим мнением, с его мнением или с мнением кого-то другого? Да, такое может случиться», – подчеркнул министр на Мюнхенской конференции по безопасности.

Джайшанкар отметил, что курс на стратегическую автономию является основой индийской внешней политики и отражает исторический путь и развитие страны. Он также добавил, что, несмотря на разногласия, Индия открыта для поиска точек соприкосновения с партнерами при наличии взаимного желания, передает РИА «Новости».

Глава МИД подчеркнул, что в условиях сложного рынка нефтяные компании Индии, как и в Европе, оценивают доступность, стоимость и риски, принимая решения исходя из собственных интересов.

«У нас есть позиция по этому вопросу. Так что я не хочу углубляться в полемику по этому поводу», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти. Позднее Трамп изменил позицию и сказал, что Индия сократила закупки.