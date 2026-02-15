Волонтеры Победы почтили память героев-интернационалистов в разных регионах России

Tекст: Дарья Григоренко

Представители Всероссийского движения «Волонтёры Победы» организовали на улицах акцию «Герои Афганской войны», встречались с ветеранами военных кампаний и возлагали цветы в память о погибших защитниках. Волонтёры Пермского края провели диалог с Андреем Борисенко и Максимом Кадаевым, которые поделились воспоминаниями о защите Донбасса, операциях в Сирии и участии в спецоперации.

В Удмуртии особое внимание уделили истории военного лётчика Флюра Мансуровича Шагеева, награждённого орденом Красной Звезды за 325 боевых вылетов в Афганистане. В 2015 году он выпустил книгу о подвигах лётчиков Удмуртии. В Воронежской области прошла встреча с подполковником Василием Мамонтовым, совершившим 220 боевых вылетов, и полковником Юрием Орловым.

В Алтайском крае в этот день добровольцы рассказывали горожанам о подвигах советских воинов и раздавали информационные листовки. Волонтёр Кирилл Антонов поделился своими эмоциями: «Мой дед, Севрюков Виктор Николаевич, был среди тех, кто участвовал в выводе войск из Афганистана. Когда раздавал листовки и рассказывал людям об этих событиях, чувствовал особую связь с его историей. Память – это то, что объединяет поколения».

В Тюменской области прошла церемония возложения цветов к мемориалу «Во имя правды», которую завершила минута молчания.

В Запорожской области состоялось торжественное мероприятие у памятника воинам-интернационалистам, где участники выразили признательность и скорбь, почтили павших минутой молчания.

«В этот день мы отдаём дань уважения мужеству, стойкости и самоотверженности всех, кто выполнял свой воинский долг за пределами Отечества. Мы склоняем головы перед ныне живущими воинами-афганцами, чьи воспоминания и присутствие делают память о героизме наших земляков, их вкладе в укрепление мира и безопасности по-настоящему живой», – отметила руководитель регионального отделения Движения Юлия Биктимирова.