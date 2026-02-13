NYT сообщила о переброске авианосца Gerald R Ford на Ближний Восток

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авианосец Gerald R. Ford и корабли его сопровождения будут направлены на Ближний Восток, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию New York Times.

Экипажу судна сообщили о решении в четверг, и теперь ударная группа присоединится к авианосцу Abraham Lincoln, который уже находится в Персидском заливе.

Газета Wall Street Journal ранее писала о готовящемся развертывании второй авианосной ударной группы в регионе, однако тогда не уточнялось, какие именно силы будут задействованы. Теперь стало известно, что речь идет о Gerald R. Ford и его сопровождении.

Боевые самолеты с Gerald R. Ford в начале января участвовали в атаке на Каракас, что привело к захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро. Ранее развертывание этой ударной группы уже продлевалось, а моряки рассчитывали вернуться домой в начале марта.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран откажется заключить сделку, Вашингтон перейдет ко «второй фазе» действий, которая, по его словам, будет «очень тяжелой» для Тегерана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможности ударов по американским базам в регионе.

Авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийское море.

Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане.