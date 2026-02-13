Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.7 комментариев
Песков: Только Россия выделила 1 млрд долларов Палестине
Россия стала первой страной, принявшей решение предоставить Палестине 1 млрд долларов помощи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия остается единственной страной, которая решила выделить один миллиард долларов на поддержку Палестины, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности представления интересов Москвы Минском в «Совете мира».
Песков отметил, что Россия вряд ли нуждается в представительстве со стороны Минска, поскольку основное внимание сосредоточено на палестинском урегулировании и ситуации в Газе.
Президент России Владимир Путин не примет участие в заседании, которое запланировано президентом США Дональдом Трампом на 19 февраля для обсуждения конфликта в секторе Газа.
Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе.
Путин заявил, что Россия могла бы направить в этот орган 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов.
Песков заявил, что перечисление средств в «Совет мира» для помощи Палестине возможно только после снятия ограничений с российских счетов в США.