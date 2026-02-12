Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

Tекст: Ольга Никитина

Когда сажать перцы на рассаду в 2026 году: общие сроки

От посева семян до высадки полноценной рассады перца в грунт проходит в среднем 60–75 дней. Исходя из этого, определяются общие сроки для разных условий выращивания.

Так, для последующей высадки в отапливаемые теплицы посев можно планировать с конца января по февраль. Для открытого грунта и необогреваемых теплиц оптимальным считается период с февраля по начало марта. В регионах с поздней и прохладной весной основной посевной месяц – февраль.

Лунный календарь служит дополнительным инструментом для выбора конкретных дат внутри этих оптимальных агротехнических сроков.

Благоприятные дни для посева перцев по лунному календарю в 2026 году

Согласно лунному посевному календарю, перец, как и другие культуры, плодоносящие над землей, рекомендуется сеять на растущей Луне. Наибольший эффект наблюдается, когда эта фаза совпадает с нахождением Луны в плодородных знаках Зодиака: Тельце, Раке, Скорпионе и Рыбах.

Благоприятные дни в феврале 2026 года

Февраль – ключевой и самый популярный месяц для посева перца на рассаду в большинстве регионов России. Благоприятными периодами считаются:

1–3 февраля 6–8 февраля 11–13 февраля 20–22 февраля 24–25 февраля

Посев в эти сроки позволяет получить хорошо развитую, но не переросшую рассаду к моменту высадки на постоянное место после окончания возвратных заморозков.

Благоприятные дни в марте 2026 года

Мартовский посев подходит для скороспелых сортов и для регионов, где высадка в грунт возможна только в конце мая – начале июня.

2–4 марта

7–9 марта

11–12 марта

19–21 марта

Неблагоприятные дни для посева перцев в 2026 году

Следование лунному календарю подразумевает не только выбор удачных дат, но и сознательный отказ от работ в периоды, которые считаются неподходящими для начала роста. Эти рекомендации основаны на многолетних наблюдениях за взаимосвязью между лунными циклами и биоритмами растений.

Дни новолуния и полнолуния (а также сутки до и после)

Эти фазы считаются временем энергетического «застоя» или пикового напряжения.

Новолуние символизирует точку покоя, начала нового цикла. Жизненные силы растения в этот момент сконцентрированы в корнях и семени, наземная часть крайне уязвима. Посев, пикировка или пересадка, проведенные в эти дни, часто приводят к длительному и болезненному периоду адаптации, слабому росту или даже гибели сеянцев.

Полнолуние, напротив, фаза максимальной активности сокодвижения и насыщения надземной части. Однако это буйство энергии нестабильно. Растения в это время наиболее чувствительны к любым вмешательствам, их ткани переполнены влагой, и любые повреждения (например, при пикировке) заживают плохо, повышается риск загнивания.

Воздержание от посева за сутки до и после этих фаз позволяет избежать влияния переходного, нестабильного периода.

Фаза убывающей Луны

В этот период основная сила гравитационного и энергетического воздействия Луны направляет соки и силы растения вниз, к корням. Это оптимальное время для:

Посадки и уборки корнеплодов (свекла, морковь, картофель).

Деления многолетников.

Обрезки (для замедления роста).

Внесения корневых подкормок.

Однако для культур, ценность которых заключается в плодах, листьях или цветах, растущих над землей (как перец), этот цикл не подходит для посева. Энергия роста направлена не в стебли и листья, а в подземную часть, что может привести к замедленному развитию всходов, слабому вытягиванию ростков и формированию недостаточно мощной вегетативной массы.

Пребывание Луны в «бесплодных» знаках Зодиака (Овен, Лев, Водолей)

Каждый знак Зодиака наделяет период своей особой «энергетикой», влияющей на результат садовых работ.

Овен – знак огня, сухой и горячий. Считается, что посев в этот день дает быстрые, но слабые и непродуктивные всходы, склонные к вытягиванию.

Лев – также огненный, неплодородный знак. Растения, посеянные в это время, могут развиваться медленно, давать мало завязей, а их плоды часто бывают суховатыми.

Водолей – знак воздуха, символ бесплодности и засухи. Это время считается наихудшим для посева и посадки любых культур. Всхожесть семян может быть низкой, а появившиеся ростки – хилыми, уродливыми или нежизнеспособными.

Посев в эти дни, согласно лунному календарю, не активирует жизненный потенциал семени в полной мере, что ведет к получению изначально ослабленной, неконкурентоспособной рассады.

Таким образом, исключение из графика этих неблагоприятных периодов – это стратегический шаг, позволяющий не тратить силы, семена и время на заведомо сложный и малорезультативный этап выращивания.

Когда нельзя сажать перцы на рассаду: точные даты

Неблагоприятные даты февраля:

1–3 февраля. Пик полнолуния приходится на 2 февраля. В эти дни энергия растений нестабильна, а сокодвижение максимально активно, что делает сеянцы уязвимыми. Посев, проведенный в это время, может привести к слабым и болезненным всходам.

Период новолуния (наиболее неблагоприятный период месяца): 16–18 февраля. Новолуние наступает 17 февраля. Это фаза покоя, когда жизненные силы семян и растений минимальны. Посев в эти даты часто приводит к крайне низкой всхожести, замедленному развитию или полному отсутствию ростков.

Дни на убывающей Луне (кроме периодов, подходящих для корнеплодов): 4–15 февраля. Вся эта продолжительная фаза убывающей Луны не подходит для посева культур, плодоносящих над землей. Энергия роста направлена вниз, к корням, что не способствует развитию крепкой надземной части у перцев.

Дни в «бесплодных» знаках Зодиака: 19 февраля (Лев). Луна в неплодородном знаке Льва. Посев в этот день может дать слабые, непродуктивные растения.

27–28 февраля (Водолей). Нахождение Луны в самом бесплодном знаке. Это наихудшее время для посева, высока вероятность получения нежизнеспособных или уродливых всходов.

Неблагоприятные дни в марте 2026 года

В марте также присутствуют периоды, неблагоприятные для начала роста перцев:

Период полнолуния: 3–5 марта. Полнолуние 4 марта. Как и в феврале, это время энергетической нестабильности, не подходящее для посева.

Период новолуния: 17–19 марта. Новолуние 18 марта. Фаза покоя и минимальной активности. Посевные работы в это время крайне не рекомендуются.

Дни на убывающей Луне: 6–16 марта. Продолжительный период убывающей Луны, когда силы растений сосредоточены на корневой системе, а не на росте стеблей и листьев.

Дни в «бесплодных» знаках Зодиака: 18 марта (Овен). Новолуние, совпадающее с неплодородным знаком Овна, удваивает негативное влияние.

27–28 марта (Водолей). Луна снова в знаке Водолея – самое неудачное время для начала выращивания любых культур.

Почему для перцев важен выбор даты по лунному календарю

Перец известен своей капризностью: он долго всходит, не любит пикировку и резкие изменения условий. Посев в астрологически благоприятные дни, по многолетним наблюдениям садоводов, помогает минимизировать эти риски. Такой подход создает условия для более быстрого и дружного появления всходов. Он также способствует формированию мощной и разветвленной корневой системы, что является залогом силы будущего растения.

В результате повышается общая жизнестойкость рассады и ее устойчивость к заболеваниям. Кроме того, сеянцы, посеянные в удачное время, демонстрируют лучшую адаптацию и меньше страдают от стресса после обязательных процедур пикировки или последующей пересадки на постоянное место.

Именно поэтому вопрос «когда сеять перцы по лунному календарю» остается одним из самых актуальных среди дачников в преддверии каждого сезона.

Оптимальный график посева перца на рассаду в 2026 году

Для теплиц и раннего урожая: конец января. Основной, самый надежный период: февраль. Для открытого грунта и поздней высадки: начало марта. Ключевое правило: выбирать даты на растущей Луне, особенно в плодородные знаки. Что исключить: посев в дни новолуния, полнолуния и на убывающей Луне.

Следование этим рекомендациям в сочетании с правильной агротехникой значительно повышает шансы на получение сильной, здоровой рассады – залога богатого урожая сочных и сладких перцев.