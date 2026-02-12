  • Новость часаВ Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Турцию должен возглавить другой Эрдоган
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    США готовы вернуть ядерное оружие на бомбардировщики B-52
    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться
    Объект Минобороны в Волгоградской области подвергся ракетной атаке
    МИД объяснил список требований Каллас к России
    Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть
    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером
    Россия намерена отправлять нефть на Кубу в качестве гумпомощи
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей, дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    5 комментариев
    12 февраля 2026, 12:10 • Справки

    Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

    Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни
    @ Polozovsky

    Tекст: Ольга Никитина

    Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    Когда сажать перцы на рассаду в 2026 году: общие сроки

    От посева семян до высадки полноценной рассады перца в грунт проходит в среднем 60–75 дней. Исходя из этого, определяются общие сроки для разных условий выращивания.

    Так, для последующей высадки в отапливаемые теплицы посев можно планировать с конца января по февраль. Для открытого грунта и необогреваемых теплиц оптимальным считается период с февраля по начало марта. В регионах с поздней и прохладной весной основной посевной месяц – февраль.

    Лунный календарь служит дополнительным инструментом для выбора конкретных дат внутри этих оптимальных агротехнических сроков.

    Благоприятные дни для посева перцев по лунному календарю в 2026 году

    Согласно лунному посевному календарю, перец, как и другие культуры, плодоносящие над землей, рекомендуется сеять на растущей Луне. Наибольший эффект наблюдается, когда эта фаза совпадает с нахождением Луны в плодородных знаках Зодиака: Тельце, Раке, Скорпионе и Рыбах.

    Благоприятные дни в феврале 2026 года

    Февраль – ключевой и самый популярный месяц для посева перца на рассаду в большинстве регионов России. Благоприятными периодами считаются:

    1. 1–3 февраля

    2. 6–8 февраля

    3. 11–13 февраля

    4. 20–22 февраля

    5. 24–25 февраля

    Посев в эти сроки позволяет получить хорошо развитую, но не переросшую рассаду к моменту высадки на постоянное место после окончания возвратных заморозков.

    Благоприятные дни в марте 2026 года

    Мартовский посев подходит для скороспелых сортов и для регионов, где высадка в грунт возможна только в конце мая – начале июня.

    • 2–4 марта

    • 7–9 марта

    • 11–12 марта

    • 19–21 марта

    Неблагоприятные дни для посева перцев в 2026 году

    Следование лунному календарю подразумевает не только выбор удачных дат, но и сознательный отказ от работ в периоды, которые считаются неподходящими для начала роста. Эти рекомендации основаны на многолетних наблюдениях за взаимосвязью между лунными циклами и биоритмами растений.

    Дни новолуния и полнолуния (а также сутки до и после)

    Эти фазы считаются временем энергетического «застоя» или пикового напряжения.

    Новолуние символизирует точку покоя, начала нового цикла. Жизненные силы растения в этот момент сконцентрированы в корнях и семени, наземная часть крайне уязвима. Посев, пикировка или пересадка, проведенные в эти дни, часто приводят к длительному и болезненному периоду адаптации, слабому росту или даже гибели сеянцев.

    Полнолуние, напротив, фаза максимальной активности сокодвижения и насыщения надземной части. Однако это буйство энергии нестабильно. Растения в это время наиболее чувствительны к любым вмешательствам, их ткани переполнены влагой, и любые повреждения (например, при пикировке) заживают плохо, повышается риск загнивания.

    Воздержание от посева за сутки до и после этих фаз позволяет избежать влияния переходного, нестабильного периода.

    Фаза убывающей Луны

    В этот период основная сила гравитационного и энергетического воздействия Луны направляет соки и силы растения вниз, к корням. Это оптимальное время для:

    • Посадки и уборки корнеплодов (свекла, морковь, картофель).

    • Деления многолетников.

    • Обрезки (для замедления роста).

    • Внесения корневых подкормок.

    Однако для культур, ценность которых заключается в плодах, листьях или цветах, растущих над землей (как перец), этот цикл не подходит для посева. Энергия роста направлена не в стебли и листья, а в подземную часть, что может привести к замедленному развитию всходов, слабому вытягиванию ростков и формированию недостаточно мощной вегетативной массы.

    Пребывание Луны в «бесплодных» знаках Зодиака (Овен, Лев, Водолей)

    Каждый знак Зодиака наделяет период своей особой «энергетикой», влияющей на результат садовых работ.

    Овен – знак огня, сухой и горячий. Считается, что посев в этот день дает быстрые, но слабые и непродуктивные всходы, склонные к вытягиванию.

    Лев – также огненный, неплодородный знак. Растения, посеянные в это время, могут развиваться медленно, давать мало завязей, а их плоды часто бывают суховатыми.

    Водолей – знак воздуха, символ бесплодности и засухи. Это время считается наихудшим для посева и посадки любых культур. Всхожесть семян может быть низкой, а появившиеся ростки – хилыми, уродливыми или нежизнеспособными.

    Посев в эти дни, согласно лунному календарю, не активирует жизненный потенциал семени в полной мере, что ведет к получению изначально ослабленной, неконкурентоспособной рассады.

    Таким образом, исключение из графика этих неблагоприятных периодов – это стратегический шаг, позволяющий не тратить силы, семена и время на заведомо сложный и малорезультативный этап выращивания.

    Когда нельзя сажать перцы на рассаду: точные даты

    Неблагоприятные даты февраля:

    1–3 февраля. Пик полнолуния приходится на 2 февраля. В эти дни энергия растений нестабильна, а сокодвижение максимально активно, что делает сеянцы уязвимыми. Посев, проведенный в это время, может привести к слабым и болезненным всходам.

    Период новолуния (наиболее неблагоприятный период месяца): 16–18 февраля. Новолуние наступает 17 февраля. Это фаза покоя, когда жизненные силы семян и растений минимальны. Посев в эти даты часто приводит к крайне низкой всхожести, замедленному развитию или полному отсутствию ростков.

    Дни на убывающей Луне (кроме периодов, подходящих для корнеплодов): 4–15 февраля. Вся эта продолжительная фаза убывающей Луны не подходит для посева культур, плодоносящих над землей. Энергия роста направлена вниз, к корням, что не способствует развитию крепкой надземной части у перцев.

    Дни в «бесплодных» знаках Зодиака: 19 февраля (Лев). Луна в неплодородном знаке Льва. Посев в этот день может дать слабые, непродуктивные растения.

    27–28 февраля (Водолей). Нахождение Луны в самом бесплодном знаке. Это наихудшее время для посева, высока вероятность получения нежизнеспособных или уродливых всходов.

    Неблагоприятные дни в марте 2026 года

    В марте также присутствуют периоды, неблагоприятные для начала роста перцев:

    Период полнолуния: 3–5 марта. Полнолуние 4 марта. Как и в феврале, это время энергетической нестабильности, не подходящее для посева.

    Период новолуния: 17–19 марта. Новолуние 18 марта. Фаза покоя и минимальной активности. Посевные работы в это время крайне не рекомендуются.

    Дни на убывающей Луне: 6–16 марта. Продолжительный период убывающей Луны, когда силы растений сосредоточены на корневой системе, а не на росте стеблей и листьев.

    Дни в «бесплодных» знаках Зодиака: 18 марта (Овен). Новолуние, совпадающее с неплодородным знаком Овна, удваивает негативное влияние.

    27–28 марта (Водолей). Луна снова в знаке Водолея – самое неудачное время для начала выращивания любых культур.

    Почему для перцев важен выбор даты по лунному календарю

    Перец известен своей капризностью: он долго всходит, не любит пикировку и резкие изменения условий. Посев в астрологически благоприятные дни, по многолетним наблюдениям садоводов, помогает минимизировать эти риски. Такой подход создает условия для более быстрого и дружного появления всходов. Он также способствует формированию мощной и разветвленной корневой системы, что является залогом силы будущего растения.

    В результате повышается общая жизнестойкость рассады и ее устойчивость к заболеваниям. Кроме того, сеянцы, посеянные в удачное время, демонстрируют лучшую адаптацию и меньше страдают от стресса после обязательных процедур пикировки или последующей пересадки на постоянное место.

    Именно поэтому вопрос «когда сеять перцы по лунному календарю» остается одним из самых актуальных среди дачников в преддверии каждого сезона.

    Оптимальный график посева перца на рассаду в 2026 году

    1. Для теплиц и раннего урожая: конец января.

    2. Основной, самый надежный период: февраль.

    3. Для открытого грунта и поздней высадки: начало марта.

    4. Ключевое правило: выбирать даты на растущей Луне, особенно в плодородные знаки.

    5. Что исключить: посев в дни новолуния, полнолуния и на убывающей Луне.

    Следование этим рекомендациям в сочетании с правильной агротехникой значительно повышает шансы на получение сильной, здоровой рассады – залога богатого урожая сочных и сладких перцев.

    Главное
    На западе Москвы сгорел автомобиль
    В Индии начались протесты фермеров против торгового соглашения с США
    Трамп обязал армию США перейти на угольную генерацию
    В Швейцарии решили провести референдум о потолке численности населения
    Установлены мигранты, изжившие строителей Стоунхенджа
    Стрельбу в школе в Канаде устроил 18-летний трансгендер
    Бывший тренер сборной России Пихлер призвал не пускать россиян на Олимпиаду

    Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов

    Два последних из 13 заводов, оставленных западными автоконцернами в 2022 году, возобновят работу в 2026 году. Об этом заявил Минпромторг. На этом закончится многолетняя эпопея с перезагрузкой пустующих мощностей. На обеих площадках будут выпускать автомобили под российскими брендами. Однако внутри будет скрываться китайская начинка. Таково будущее отечественного автопрома. Подробности

    Перейти в раздел

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Перейти в раздел

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского

    Еще год назад эксперты в России и на Западе полагали, что Европа не сумеет восполнить вакуум в украинском бюджете после отказа США от финансовой поддержки Киева. Тем не менее свежее исследование Кильского института мировой экономики говорит об обратном: благодаря помощи Европы Украина якобы не ощутила сокращения поддержки со стороны США. Насколько корректны эти данные? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации