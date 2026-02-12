  • Новость часаВ Нигере объявили о начале войны с Францией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Какое тайное оружие США использовали для захвата Мадуро
    Эстония выслала гражданина России за недоказанный шпионаж
    Онищенко сказал, как можно переименовать среднее профессиональное образование
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    Генсек НАТО поддержал идею Макрона о контактах с Россией
    Орбан: Вступление Украины в ЕС принесет войну
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    Город Ухта в Коми атаковали украинские беспилотники
    В Общественной палате предложили альтернативное название среднему профобразованию
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    17 комментариев
    12 февраля 2026, 17:48 • Новости дня

    В Нигере объявили о начале войны с Францией

    В Нигере объявили о начале войны с Францией
    @ ISSIFOU DJIBO/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник военного штаба президента Нигера Абдурахмана Тчиани Амаду Ибро объявил о вступлении страны в войну с Францией.

    Во время выступления перед молодежью на стадионе Ниамея Ибро заявил: «Знайте, мы вступаем в войну с Францией, мы не были в состоянии войны, но сейчас мы вступаем в войну с Францией», передает РИА «Новости».

    По словам военного, указ о мобилизации, ранее утвержденный правительством Нигера, был направлен на подготовку к возможному конфликту с Францией.

     Во Франции отвергли заявления о начале войны. Представитель генштаба Франции Гийом Верне сообщил, что речи о французской интервенции в Нигер быть не может, отмечает издание Jeune Afrique.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Нигера Абдурахман Тчиани обвинил Францию, Бенин и Кот-д’Ивуар в причастности к атаке на аэропорт Ниамеи. Тчиани также поблагодарил российских партнеров за оперативные действия, которые позволили отразить нападение за двадцать минут. Президент страны заявил, что за атаками на территории Нигера и других африканских государств стоят Франция и ее спецслужбы.

    10 февраля 2026, 20:44 • Новости дня
    В «файлах Эпштейна» нашли упоминание бойфренда Макрона
    В «файлах Эпштейна» нашли упоминание бойфренда Макрона
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В опубликованных документах Минюста США обнаружились переписки, в которых финансист Джеффри Эпштейн делился фотографией предполагаемого «бойфренда» президента Франции Эммануэля Макрона.

    «Мне показали фотографию бойфренда Макрона. Ах… лицемерие», – говорится в одном из сообщений Эпштейна, передает РИА «Новости».

    Собеседник уточнил, идет ли речь о фотографии «солдата», на что Эпштейн с юмором ответил: «Это придает новый смысл фразе «я прикрою твою спину». Или «помни, французы стоят за твоей спиной».

    Помимо фотографии, по словам финансиста, ему также показали «другие пикантные детали», связанные с предполагаемым «бойфрендом» Макрона.

    Напомним, Макрон призвал США расследовать дело Эпштейна до конца.

    Ранее бывший министр культуры Франции Жак Ланг и его жена получили полицейскую охрану после появления угроз в соцсетях, связанных с делом Джеффри Эпштейна.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о политическом использовании дела Эпштейна на Западе.

    Комментарии (12)
    10 февраля 2026, 10:54 • Новости дня
    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой «на техническом уровне»

    Макрон заявил о восстановлении каналов связи Парижа с Москвой

    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой «на техническом уровне»
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Париж возобновил «технические» контакты с Москвой, рассчитывая впоследствии выработать общий европейский подход к диалогу с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    По словам Макрона, Париж восстановил каналы связи с Москвой на« техническом уровне», передает РИА «Новости».

    Макрон подчеркнул, что обсуждения ведутся на профессиональной основе, и выразил надежду, что впоследствии аналогичную линию поддержат европейские партнеры, чтобы сформировать общий подход Европы.

    Глава французского государства отметил, что число участников переговоров не должно быть чрезмерным, однако для диалога необходим мандат и простое представительство.

    «Я хотел бы, чтобы впоследствии это разделили мои европейские партнеры и чтобы у нас был хорошо организованный европейский подход», – заявил президент Франции.

    Он добавил, что Европе важно самостоятельно вести переговоры с Россией, а не возлагать эту роль на американских представителей. Макрон задал риторический вопрос о том, хотят ли европейцы, чтобы американские дипломаты определяли дату вступления Украины в Европейский Союз, и подчеркнул, что это вопрос достоинства Европы.

    Напомним, Макрон в декабре призвал Европу возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Макрон также заявил о планах как можно скорее провести переговоры с Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

    Также Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

    Финляндия, Польша, Германия и Латвия заняли второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (8)
    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Французский политик заявил о планах США по устранению Зеленского от власти

    Французский политик Филиппо заявил о планах Трампа отстранить Зеленского от власти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» считает, что Вашингтон стремится лишить Зеленского власти, чтобы ускорить мирные переговоры с Россией.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Дональд Трамп намерен отстранить Владимира Зеленского от управления Украиной, пишет ТАСС. Такое мнение политик высказал после публикации Financial Times о давлении США на Киев с целью организации президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией.

    В соцсетях Филиппо назвал это катастрофой для Зеленского, подчеркнув, что украинский лидер удерживает власть уже два года без выборов. Политик также заявил: «Трамп хочет избавиться от Зеленского – препятствия для мира? Определенно похоже, что это так!»

    По информации Financial Times, оба голосования могут пройти до 15 мая. Издание сообщает, что администрация США настаивает на ускорении процесса для завершения украинского конфликта уже весной. Также отмечается, что Зеленский может объявить о проведении референдума и выборов 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Сергей Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Владимира Зеленского.

    Он также отметил, что европейские политики вместе с Владимиром Зеленским стремятся запутать американских переговорщиков, используя внутренние разногласия в США.

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений по этому поводу пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    Комментарии (37)
    12 февраля 2026, 05:14 • Новости дня
    Макрон заявил о необратимом конце эпохи дешевой энергии из России
    Макрон заявил о необратимом конце эпохи дешевой энергии из России
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства навсегда утратили доступ к бюджетным российским энергоресурсам, возврат к прежней экономической модели невозможен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Ситуация на рынке изменилась безвозвратно, сказал Макрон, передает РИА «Новости».

    «Эпоха дешевой российской энергии прекратилась в 2022 году. И пути назад нет», – добавил политик.

    Макрон также указал на завершение времени, когда Китай выступал ключевым экспортным рынком для государств Евросоюза. По его словам, Германия впервые зафиксировала дефицит торгового баланса с КНР. Это событие наглядно демонстрирует глобальные сдвиги в экономике региона.

    Также он указал на давление Вашингтона через введение торговых пошлин.

    Ранее Макрон заявлял, что ЕС поменяла зависимость от России на зависимость от США в энергетической сфере.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новые европейские ограничения могут усилить позиции российского СПГ на мировом рынке.

    Комментарии (6)
    9 февраля 2026, 23:45 • Новости дня
    Посол Мешков назвал число оформивших визы на переезд в Россию французов

    Tекст: Катерина Туманова

    С момента утверждения Указа президента России «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности» рост интереса проживающих во Франции иностранцев к данной программе высок, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

    По словам дипломата, рамках реализации программы оформлено 170 виз для въезда в Россию, что позволит без применения квот получить разрешение на временное проживание (РВП) с перспективой приобретения российского гражданства.

    «Среди получателей виз – семейные пары, в том числе многодетные, индивидуальные предприниматели, программисты, переводчики и граждане с рабочими специальностями. Их объединяет стремление связать свою судьбу с Россией и приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям», – рассказал посол «Аргументам и Фактам».

    Мешков добавил, что дополнительными мотивами выступают навязываемая во Франции ЛГБТ-повестка (движение признано в России экстремистским и запрещено), административные и бюрократические преграды, а также финансовые трудности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерства согласовали поправки, которые обеспечивают бесплатную юридическую помощь для беженцев и вынужденных переселенцев по вопросам восстановления документов и установления юридических фактов. МИД объяснил переселение жителей из недружественных стран в Россию. Посол Гармонин сообщил о заявках швейцарцев на переезд в Россию.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала о том, как переселенцы с Запада встречают отзывчивую Россию.


    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    Экс-министра Франции поместили под охрану после угроз из-за Эпштейна

    Экс-министр Франции Ланг и его жена получили охрану после угроз из-за Эпштейна

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший министр культуры Франции Жак Ланг и его жена получили полицейскую охрану после появления угроз в соцсетях, связанных с делом Джеффри Эпштейна, сообщил в понедельник телеканал BFMTV.

    Жак Ланг и его супруга Моник были помещены под охрану полиции из-за угроз в социальных сетях, связанных с публикацией информации о связях семьи бывшего министра с американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что ранее национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Ланга и его дочери Каролин по делу об отмывании денег после появления сведений об их контактах с Эпштейном. В сообщении телеканала говорится: «Жак Ланг и его супруга Моник были помещены под полицейскую охрану из-за угроз в соцсетях после обнародования связей бывшего министра культуры с Джеффри Эпштейном». Не уточняется, будет ли аналогичная мера защиты применена к Каролин Ланг, которая также фигурирует в документах по делу Эпштейна.

    BFMTV напоминает, что в 1977 году Ланг подписал петицию в защиту сексуальных отношений между взрослыми и детьми, а в 2021 году он публично выразил сожаление по этому поводу, назвав поступок глупым. В воскресенье Жак Ланг был вызван во французский МИД для дачи объяснений относительно своих связей с Эпштейном. На фоне скандала бывший министр объявил о намерении уйти с поста главы Института арабского мира, а его дочь Каролин покинула ряд руководящих должностей, включая пост главы профсоюза кинопродюсеров, когда стали известны подробности о связях семьи с Эпштейном.

    Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января сообщил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Напомним, что в 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними, а в июле того же года он был найден мертвым в тюремной камере, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал довести расследование дела финансиста Джеффри Эпштейна до конца.

    В Британии скандал вокруг принца Эндрю усилился после публикации его переписки с Джеффри Эпштейном, где обсуждались вопросы, связанные с официальными правительственными документами.

    Американский миллиардер Илон Маск пообещал оплатить адвокатские услуги тем, кто решится дать показания по списку клиентов Джеффри Эпштейна и столкнется с судебными исками.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 09:37 • Новости дня
    Захарова сравнила подход Макрона к контактам с Россией с игрой в наперстки

    Захарова сравнила диалог Макрона с Россией с игрой в наперстки

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с Россией напоминают французскую политику XX века и игру в наперстки.

    Стремление президента Франции Эммануэля Макрона к диалогу с Россией напоминает историю Франции XX века и походит на игру в наперстки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает радио Sputnik.

    Захарова напомнила, что двойственность во внешней и внутренней политике Франции проявлялась и в 1940-е годы, когда существовали одновременно коллаборационистский режим Виши и французское Сопротивление. По ее словам, ситуация сегодня выглядит не как серьезная политическая игра, а как «какое-то наперсточничество».

    «Все знают, что колпачка три, шарик может быть не один, сделан из поролона, находится в руке играющего», – отметила Захарова, объясняя суть ситуации.

    Она также подчеркнула, что вопрос стоит перед зрителем: «воздержится он от участия или попробует вывести наперсточника на чистую воду».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Владимиру Путину, если он хочет обсудить что-либо вместо подготовки шоу.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты с Парижем, но пока не получила сигналов о желании начать диалог на высшем уровне.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Песков подтвердил наличие контактов между Москвой и Парижем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты с Парижем, но пока не получила сигналов о желании начать диалог на высшем уровне.

    Москва действительно поддерживает контакты с Парижем, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, подчеркнув, что данные контакты могут позволить при необходимости быстро организовать диалог на высшем уровне между странами, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Действительно, имели место контакты (это мы можем подтвердить), которые при желании и необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне. Пока каких-то индикаций о том, что это желание есть, мы не получали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно вернуть контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Путину, если он хочет обсудить что-либо.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 20:22 • Новости дня
    Президент ЦАР запланировал встречу с Путиным в Москве

    Президент ЦАР Туадера объявил о намерении встретиться с Путиным в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера сообщил о планах по визиту в Москву и встрече с российским лидером.

    Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера рассказал о своих намерениях посетить Россию. В ходе интервью RT он отметил, что рассчитывает на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    «Вскоре, возможно, я буду в Москве на встрече с президентом (РФ Владимиром – ред.) Путиным», – заявил Туадера в интервью. Другие детали планируемой поездки пока не уточняются.

    Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Фостеном-Арканжем Туадерой и поздравил его с победой на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Туадера 19 января был признан победителем президентских выборов в Центральноафриканской Республике, набрав почти 78% голосов.

    До этого президент ЦАР не исключил приобретения российского вооружения и назвал успешной работу российских инструкторов в стране.


    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 01:20 • Новости дня
    Посол Терехин сообщил о «зеленом коридоре» маркетплейсам России для выхода в Эфиопию

    Посол Терехин сообщил о выходе маркетплейсам РФ на рынок Эфиопии

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские маркетплейсы Wildberries и Russ начали адаптацию ассортимента для выхода на рынок Эфиопии, что ускорит запуск их сервисов в стране, заявил посол России в Эфиопии Евгений Терехин.

    По словам посла, для российских маркетплейсов создан «зеленый коридор», что позволит эффективно запустить электронную коммерцию в стране.

    В ноябре 2025 года объединенная компания Wildberries и Russ подписала стратегический меморандум с Эфиопским инвестиционным холдингом, который управляет ключевыми активами Эфиопии, включая авиаперевозчика и оператора мобильной связи, передает ТАСС.

    Терехин отметил, что партнерство с Эфиопским инвестхолдингом открывает доступ российскому бизнесу к важнейшей логистической и цифровой инфраструктуре.

    «Выход российских технологических гигантов на эфиопский рынок – это уже не гипотеза, а реализуемый план», – заявил он.

    Стороны активно прорабатывают детали сотрудничества, включая адаптацию ассортимента товаров под местные предпочтения и интеграцию необходимых технических решений для обеспечения работы маркетплейсов на новом рынке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росастом сообщил о строительстве АЭС в Эфиопии. Wildberries & Russ приобрела сеть «Рив гош». Wildberries запустила фирменные отели на зарубежных курортах.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 10:51 • Новости дня
    Швеция осудила призывы Франции к протекционизму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о своем скептическом отношении к предложению Франции о переходе к политике «Покупай европейское».

    Как пишет The Financial Times, по его словам, Европа не сможет добиться успеха, если будет следовать протекционистской повестке, которую продвигает Париж, несмотря на давление со стороны дешевого импорта из Китая и высоких цен на энергоносители.

    «Если основная идея заключается в том, чтобы защищать европейский бизнес, избегая торговли или партнерства с другими странами, то я очень скептически к этому отношусь», – отметил Кристерcсон в интервью изданию. Он подчеркнул, что ЕС должен конкурировать за счет качества и инноваций, а не за счет искусственной защиты рынка.

    Кристерcсон признал, что европейские компании сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны Китая и недостаточной скоростью реакции на вызовы со стороны Брюсселя. После отказа от дешевого российского газа в 2022 году из-за событий на Украине и реализации климатической повестки, сотни предприятий прекратили работу, а экономика Евросоюза подверглась новому давлению.

    Он также поддержал идею так называемого прагматичного федерализма бывшего главы ЕЦБ Марио Драги и инициативу президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о более тесном сотрудничестве между коалициями стран, если согласие всех членов блока достичь невозможно. По мнению шведского премьера, ждать полного консенсуса нецелесообразно, и создание «коалиций желающих» может быть выходом, несмотря на возможные противоречия с правилами внутреннего рынка.

    Кристерcсон добавил, что у Европы есть свои преимущества, главным из которых он назвал единый внутренний рынок и призвал укреплять именно его. По мнению премьера, европейский бизнес всё чаще выражает недовольство из-за медленного темпа реформ, но Европа способна сохранить лидирующие позиции, если будет быстрее и гибче реагировать на вызовы.

    В среду Politico сообщала, что на предстоящем саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США.

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Макрон захотел говорить с Россией.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 12:21 • Новости дня
    Захарова предположила мотивы Макрона в диалоге с Россией

    Захарова: За словами Макрона о России стоит желание вклиниться в переговоры

    Захарова предположила мотивы Макрона в диалоге с Россией
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что у Москвы есть все основания полагать: речь идет не о серьезной готовности к диалогу с учетом интересов России, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что Франция и Евросоюз пытаются продвинуть свои варианты урегулирования, причем зачастую – от имени так называемой «коалиции желающих». По ее словам, Париж пытается навязать Москве предложения, которые были разработаны без учета российских позиций.

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

    Макрон также заявил о планах как можно скорее провести переговоры с Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Макрон захотел говорить с Россией.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Польшу обеспокоила инициатива Макрона по диалогу с Россией

    Monde: Польшу обеспокоила инициатива Макрона по диалогу с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша выразила обеспокоенность инициативой президента Франции Эммануэля Макрона по возобновлению диалога с Россией, пишет Monde.

    В статье Monde отмечается, что в Польше шаги французского лидера вызывают тревогу, так как страна граничит с Украиной и считает вопрос диалога затрагивающим ее безопасность, передает РИА «Новости».

    По мнению польских властей, время для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным еще не наступило. При этом они не выступают открыто против шагов Макрона.

    «Мы не будем критиковать инициативы Эммануэля Макрона, но наша позиция заключается в том, что надо подождать. И ничто не гарантирует, что это ускорит достижение мира на Украине», – заявил изданию польский дипломатический источник.

    Напомним, Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Песков: Ни Макрон, ни Мерц не пытались связаться с Путиным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер Германии Фридрих Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Ни Мерц, ни Макрон не предпринимают попыток (прямых контактов с Россией), здесь особо попыток-то не нужно принимать», – заявил Песков журналистам. Он отметил, что президент России Владимир Путин не отказывался от прямых контактов с европейскими лидерами, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что при необходимости или желании европейские лидеры могут просто позвонить президенту России. По его словам, Путин всегда был открыт для диалога с коллегами из Европы.

    Ранее литовский лидер Гитанас Науседа выступил против разрозненных инициатив европейских политиков по установлению контактов с Россией, подчеркнув важность согласованных действий.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит обращения от европейских лидеров при наличии инициативы к диалогу.

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Макрон захотел говорить с Россией.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 14:10 • Новости дня
    Захарова заявила об отсутствии мощностей у Европы для поставок самолетов ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Передача самолетов для ВСУ из европейских стран, на которые рассчитывает Владимир Зеленский, фактически невозможна из-за отсутствия необходимых производственных мощностей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам дипломата, еще в 2023 году Зеленский сообщал о планах Швеции и Франции поставить Украине самолеты, однако за подписанными соглашениями пока не последовало реальных шагов, передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула: «Однако дальше деклараций о намерениях дело пока не пошло. В обозримой перспективе вряд ли что-либо в этом плане изменится. В Европе банально нет производственных мощностей для реализации столь амбициозных планов». По мнению МИД, перспективы появления у ВСУ западных самолетов остаются крайне туманными.

    Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что новые военно-финансовые транши, о которых регулярно объявляет Зеленский со стороны Запада, свидетельствуют об отсутствии стремления к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Стокгольме Сергей Беляев сообщил, что сделка по поставке Киеву 150 шведских истребителей Gripen маловероятна – на нее нет денег ни у Украины, ни у Швеции, ни у ЕС.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что французские власти намерены предоставить Украине истребители Mirage 2000.

    Напомним, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский подписали соглашение о возможности поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года.

    Комментарии (0)
    Главное
    Замглавы МИД: Россия готова к жесткому торгу в переговорах с США по Украине
    Рютте пообещал ответ НАТО в случае блокировки Россией Сувалкского коридора
    У побережья Латинской Америки столкнулись два корабля ВМС США
    В России открыто крупнейшее месторождение дефицитного минерала
    Среди шести убитых во Флориде оказались выходцы из России и Украины
    BMW запретил китайскому подразделению экспорт своих автомобилей в Россию
    Финского Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство и нарушение правил

    Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов

    Два последних из 13 заводов, оставленных западными автоконцернами в 2022 году, возобновят работу в 2026 году. Об этом заявил Минпромторг. На этом закончится многолетняя эпопея с перезагрузкой пустующих мощностей. На обеих площадках будут выпускать автомобили под российскими брендами. Однако внутри будет скрываться китайская начинка. Таково будущее отечественного автопрома. Подробности

    Перейти в раздел

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Перейти в раздел

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского

    Еще год назад эксперты в России и на Западе полагали, что Европа не сумеет восполнить вакуум в украинском бюджете после отказа США от финансовой поддержки Киева. Тем не менее свежее исследование Кильского института мировой экономики говорит об обратном: благодаря помощи Европы Украина якобы не ощутила сокращения поддержки со стороны США. Насколько корректны эти данные? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

      Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации