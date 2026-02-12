Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.7 комментариев
Депутат: В России на стыке культуры, экономики и технологий сложилось сообщество практиков
В Москве завершился форум RU.Локация, где эксперты обсудили развитие исторической среды, креативной экономики и интеграцию современных технологий в работу с наследием. Депутат Госдумы Мария Василькова заявила, что сегодня наследие – это не только сохранение народных промыслов, но и их развитие с помощью креативных кластеров.
На форуме RU.Локация собрались представители власти, бизнеса, инвесторов, архитекторов, урбанистов и деятелей культуры. Мероприятие впервые прошло в международном статусе, что позволило расширить географию участников и подтвердить востребованность российской экспертизы в сфере наследия, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Депутат Государственной Думы Мария Василькова заявила: «Сегодня наследие – это не только про сохранение, но и про развитие. Мы говорим о формировании устойчивых экономических моделей вокруг исторической среды, о создании креативных кластеров, о поддержке народных художественных промыслов, о вовлечении инвесторов и бизнеса. Форум RU.Локация показал, что в стране сформировалось сообщество практиков, способных работать на стыке культуры, экономики и технологий. Это важный вклад в укрепление культурного суверенитета и развитие креативной экономики России».
Соорганизатор форума, директор АНО «Этно-Хутор Старозолотовский», Ирина Узденова отметила, что тема «Архитектура наследия» символична и отражает стремление сохранить и передать культурный код новым поколениям. Она подчеркнула, что форум объединяет практиков, а не теоретиков.
В ходе мероприятия участники договорились продолжить экспертную работу по формированию инвестиционных и правовых инструментов для развития исторических территорий, поддержке проектов ревитализации и расширению международного сотрудничества в сфере сохранения наследия.