    ФСБ показала видео с признанием третьего соучастника покушения на Алексеева
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    В России снизилась смертность от рака, туберкулеза и ВИЧ
    ФСБ задержала нового соучастника покушения на генерала Алексеева
    Лавров: Россия больше не ждет ответа США на предложение по ДСНВ
    Соучастница покушения на генерала Алексеева заочно арестована
    Эксперт объяснил слова Токаева о конце суперпрезидентской эпохи
    Американский дрон-разведчик заметили у границы Польши и Белоруссии
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    16 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    15 комментариев
    10 февраля 2026, 17:05 • Общество

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Как становится лучше истребитель Су-57
    @ Нина Падалко/РИА Новости/Пресс-служба ОАК

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС?

    Вооруженные силы получили новую партию самолетов Су-57. Точное количество переданных машин не сообщается, но производитель – Объединенная авиастроительная корпорация – особо отметил, что машины получили обновленные бортовые системы и новый комплекс вооружения. «Мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее и опаснее», – отметил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    И это действительно так. О том, что новейший российский истребитель способен уверенно действовать в зоне поражения неприятельской ПВО, оставаясь незаметным для противника, свидетельствуют и зарубежные источники.

    «Российские ВКС продемонстрировали высокую уверенность в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых действий на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока», – сообщал журнал Military Watch. Издание подчеркивало, что Су-57 продемонстрировал боевую эффективность в условиях применения современных западных комплексов ПВО, таких как Patriot, NASAMS и IRIS-T.

    Подобная точка зрения прозвучала и в другом американском издании. Обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт признал, что «у России есть реальная система, меняющая правила игры». Но какие конкретные изменения претерпели Су-57, переданные 9 февраля в войска? Официально данные подробности не разглашались, но в СМИ попадали некоторые сведения и утечки о модернизации и самолета, и его систем вооружений – а значит, можно сделать ряд обоснованных предположений.

    Прежде всего о том, что одним из главных улучшений Су-57 стала новая многофункциональная РЛС с активной фазированной решеткой (АФАР) «Белка». Ее антенны размещены по всему корпусу самолета, обеспечивая круговой обзор и раннее обнаружение целей.

    Именно РЛС Н036 «Белка» знаменует собой окончательное преодоление отставания российской боевой авиации от Запада в вопросах радиолокации. Что важно: создатели Н036 отказались от копирования западных решений, а пошли своим технологическим путем. При создании радара использована технология азотид-галлиевых полупроводников, что обеспечило, с одной стороны, возможность работать в максимально широком диапазоне частот, с другой – небольшие габариты и вес изделия. Таким образом получилось разместить РЛС со столь серьезными характеристиками на истребителе.

    Н036 обнаруживает цели на расстоянии свыше 400 км и отслеживает одновременно до 60 объектов, что обеспечивает Су-57 уверенное превосходство в условиях интенсивной радиолокационной борьбы.

    Более того, «Белка» является частью интеллектуальной системы вооружения, позволяя давать целеуказание всему спектру современной номенклатуры ракет: «воздух – воздух» Р-77-1 и новейшие РВВ-БД с дальностью поражения свыше 200 км, крылатые ракеты «воздух – поверхность» Х-59МК2 и противокорабельные Х-35У, аэробаллистические гиперзвуковые «Кинжал», а также другие боеприпасы. Часть этих боеприпасов может быть пущена с других носителей. Су-57 не просто истребитель, а универсальная тактическая платформа, способная вести бой в любых условиях и на максимальных дистанциях против широкого спектра противников.

    Вполне вероятно, что увеличилась площадь покрытия планера полимерными композиционными материалами для еще большего снижения радиолокационной заметности. Во всяком случае, о такой возможности сообщалось ранее.

    Также сообщалось, что у Су-57 модернизированы внутренние отсеки вооружения. Возможно, что конфигурация отсеков та же, что впервые была продемонстрирована широкой публике на авиасалоне Dubai Airshow 2025. Его посетители получили возможность ознакомиться с четырьмя внутрифюзеляжными отсеками вооружения – двумя центральными и двумя боковыми. Напомним, что размещение вооружения на внешних подвесках также возможно, но нежелательно, поскольку это серьезно повышает радиозаметность машины.

    Тогда появилась возможность увидеть через открытые створки отсеков подвешенные в них перспективные противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ дальностью до 250 км. Головки самонаведения этих боеприпасов охватывают диапазон от 0,1 до 11 гигагерц, в котором работают РЛС западных комплексов ПВО. Это дает возможность Су-57 уверенно поражать западные ЗРК, не входя в зону поражения, причем без необходимости точно знать их местонахождение – ракета сама найдет. Очевидно, что Х-58УШКЭ вошли в номенклатуру вооружений усовершенствованных машин, поступивших на вооружение ВКС.

    Также, по всей вероятности, Су-57 из новой партии будут широко применять корректируемые авиабомбы, в том числе с реактивным ускорителем.

    С высокой долей вероятности, еще одним видом вооружений для модернизированного Су-57 стала новая крылатая ракета воздушного базирования С-71М «Монохром». Ракета способна идти к цели на высоте до 8 тыс. м на скорости 0,6 Маха, может маневрировать на траектории и самостоятельно выполнять поиск цели. С-71М уже прошла испытания в условиях СВО.

    Скорее всего, расширенная номенклатура вооружения усовершенствованной машины не исчерпывается указанными боеприпасами. В любом случае любое новое средство поражения требовало, помимо собственно его разработки, доработки и платформы – самолета-носителя, как с точки зрения точек подвески, так и с точки зрения систем управления.

    Но, пожалуй, главной интригой стал вопрос о том, каким именно двигателем оснащен обновленный Су-57. Уже указывалось, что переданные в войска машины стали «еще мощнее». А значит, самолеты этой партии могли получить новую силовую установку «второго этапа», известную как «изделие 30» (АЛ-51Ф1). Два таких двигателя выдают суммарную тягу в 22 тыс. кгс, в результате чего машина способна лететь на сверхзвуковой крейсерской скорости без использования форсажа, развивать скорость до 3 тыс. км/ч и подниматься на 20 тыс. м.

    Впрочем, нельзя исключать, что новые машины получили и другой вариант силовой установки – «изделие 177», об успешном испытании которой сообщалось в декабре прошлого года. Новая силовая установка выдает на форсаже тягу 16 тыс. кгс, увеличены ее ресурсные показатели и снижен расход топлива.

    Таким образом, идет непрерывное усовершенствование Су-57. Благодаря модульному принципу большинство технических улучшений может быть впоследствии реализовано на самолетах более раннего выпуска – такая возможность закладывалась в конструкцию изначально. И несомненно, что возможности модернизации Су-57 как боевой платформы далеко не исчерпаны.

    Госдума одобрила лимит в 20 банковских карт на человека
    В Анапе после землетрясения проверили детсады, больницы и школы на наличие трещин
    Госдума обязала операторов маркировать все международные звонки
    Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Зеленского
    Эстонская разведка назвала цели России на переговорах по Украине
    Суд в Москве сослался на дворовое правило при решении спора
    Онищенко объяснил подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом

    Что кроется за молчанием Индии о российской нефти

    Закупки Индией российской нефти оказались под вопросом. Дональд Трамп уверяет, что Дели согласился отказаться от нее. А западные СМИ находят все больше свидетельств, что это именно так. Индия же хранит молчание. Удается ли России удержать Индию в клиентах? Подробности

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    Как Франция готовится напасть на Россию

    Крупнейшие за последние годы военные учения начались во Франции. Легенда учений и странна, и показательна одновременно. Пресса открыто признает, что «французская армия готовится к возможной войне с Россией». Как именно французские военные представляют себе это столкновение и к чему готовят своих солдат? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации