MWM сообщил о превосходстве российских Су-57 по подавлению систем ПВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Издание Military Watch Magazine сообщило, что Су-57 получил две новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, что, по мнению МWM, открывает уникальные возможности для борьбы с вражеской противовоздушной обороной, передает Lenta.ru.

В публикации отмечается, что опубликованные Объединенной авиастроительной корпорацией кадры показали размещение модифицированной ракеты «изделие 112» с дополнительными складными стабилизаторами во внутреннем отсеке Су-57.

По словам экспертов MWM, дальность ракеты составляет 250 километров, а скорость достигает 3,6 Маха, что делает Х-58УШКЭ одной из самых быстрых в мире. Это значительно превосходит характеристики ракет предыдущих поколений, созданных в 1980-х годах.

В журнале подчеркнули, что ни F-22, ни F-35 не располагают аналогичными вооружениями из-за сокращения бюджета и задержек с интеграцией новой ракеты AGM-88G, что ставит российские машины в более выгодное положение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва инициировала обсуждение возможной локализации производства истребителей Су-57 в Индии и поставок готовых самолетов пятого поколения на индийский рынок.

Российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не может остановить американская техника, западные истребители проиграли перед российскими самолетами.