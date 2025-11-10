Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.4 комментария
Пятая генерация российских истребителей Су-57 получила новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ с дальностью поражения до 250 км и скоростью 3,6 Маха, пишет Military Watch Magazine (MWM).
Издание Military Watch Magazine сообщило, что Су-57 получил две новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, что, по мнению МWM, открывает уникальные возможности для борьбы с вражеской противовоздушной обороной, передает Lenta.ru.
В публикации отмечается, что опубликованные Объединенной авиастроительной корпорацией кадры показали размещение модифицированной ракеты «изделие 112» с дополнительными складными стабилизаторами во внутреннем отсеке Су-57.
По словам экспертов MWM, дальность ракеты составляет 250 километров, а скорость достигает 3,6 Маха, что делает Х-58УШКЭ одной из самых быстрых в мире. Это значительно превосходит характеристики ракет предыдущих поколений, созданных в 1980-х годах.
В журнале подчеркнули, что ни F-22, ни F-35 не располагают аналогичными вооружениями из-за сокращения бюджета и задержек с интеграцией новой ракеты AGM-88G, что ставит российские машины в более выгодное положение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва инициировала обсуждение возможной локализации производства истребителей Су-57 в Индии и поставок готовых самолетов пятого поколения на индийский рынок.
Российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не может остановить американская техника, западные истребители проиграли перед российскими самолетами.