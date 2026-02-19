Песков заявил о согласовании учений России и Ирана до эскалации в регионе

Tекст: Елизавета Шишкова

Военно-морские маневры России и Ирана являются плановыми и были согласованы задолго до обострения обстановки на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

На брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что учения согласовываются заблаговременно. На вопрос о возможной связи маневров с действиями США вокруг Ирана, Песков заявил: «Плановые учения, и они согласовываются заблаговременно».

Кроме того, Песков отметил, что Россия продолжает развивать отношения с Ираном. Он добавил, что Москва призывает все стороны, включая Тегеран, проявлять сдержанность и использовать политико-дипломатические методы урегулирования. Представитель Кремля подчеркнул приоритет дипломатии в разрешении любых конфликтных ситуаций в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Бендер-Аббас начались совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана.

Агентство Fars сообщило о временном перекрытии части Ормузского пролива из-за учений «Умный контроль над Ормузским проливом».

США перенаправили десятки танкеров-заправщиков, более 50 истребителей и две ударные группы авианосцев для усиления позиций на Ближнем Востоке.