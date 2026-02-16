Иранские военные начали учения по контролю Ормузского пролива

Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники

Политолог Козюлин: Польша при желании сумеет обзавестись ядерным арсеналом

Tекст: Евгений Поздняков

«Президент Польши Кароль Навроцкий прибег к крайне серьезному политическому заявлению. Речь идет о невероятно важном сигнале: Варшава продолжает милитаризироваться, и страна готова идти в этом процессе к самым высоким ступеням», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«То есть положение дел с республикой само по себе становится крайне опасным. Но в этом деле есть и иное измерение: неаккуратные слова Польши рискуют «разрыхлить» и без того ослабевший фундамент Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Если Варшава обзаведется соответствующими боеголовками, другие государства также могут заявить о схожих амбициях», – добавляет он.

«Поэтому поведение Польши не одобрят даже самые ближайшие союзники: ни США, ни Германия, ни Франция. Для Парижа или Берлина это заявление и вовсе означает, что Варшава готова с новой силой вклиниться в процесс гонки за лидерство в ЕС, чего они, конечно же, не желают. Да и столь значимо повышать эскалацию с Россией никто не готов», – акцентирует собеседник.

«Кроме того, Эммануэль Макрон уже не первый год предлагает идею расширить французский ядерный зонтик на всю Европу. Конечно, подобное развитие событий будет означать увеличение зависимости других игроков от воли Парижа, чего Варшава, как уже значимая военная сила, не хочет. Впрочем, дело может быть и не в отсутствии доверия к Франции», – полагает эксперт.

«Вполне возможно, что Польша таким образом хочет вклиниться в дискуссию по теме «зонтика». Сейчас Франция обсуждает это главным образом с Германией, но Варшава желает перетянуть одеяло на себя. В то же время, сил у республики для создания собственной бомбы вполне хватит», – рассуждает он.

«Во-первых, в Польше немало людей, которые еще во времена социалистического лагеря взаимодействовали с советскими атомщиками. Во-вторых, сегодня нет необходимости создавать полную ядерную триаду. Достаточно обзавестись несколькими боезарядами и даже парой ракет наземного базирования. Это уже значительным образом изменит положение страны в мире», – продолжает собеседник.

«И, конечно, это сделает Варшаву явной угрозой для Москвы. Мы видим, как США давят на Иран из-за возможностей Тегерана в создании ядерной бомбы. Если Польша встанет на ту же дорожку, мы будем иметь право на аналогичные действия, а позиция Штатов на Ближнем Востоке станет для нас ярким и показательным аргументом», – завершил Козюлин.

Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал. Как рассказал президент республики Кароль Навроцкий в интервью Polsat News, подобная необходимость диктуется тем, что Варшава якобы находится «на грани вооруженного конфликта с Москвой».

«Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», – уточнил глава государства. Примечательно, что его предшественник Анджей Дуда еще в 2024 году говорил о готовности Польши разместить на своей территории американские ядерные заряды.

Тем не менее, Вашингтон тогда не пошел навстречу Варшаве. Госдеп ссылался на заявления от осени 2022 года: Штаты не готовы базировать боеголовки на территории государств, которые присоединились к НАТО после 1997 года.