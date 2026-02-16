Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Иранские военные начали учения по контролю Ормузского пролива
Учения КСИР стартовали на фоне усиления присутствия США в регионе
Военные подразделения Ирана приступили к масштабным учениям по контролю Ормузского пролива, уделяя особое внимание быстрому реагированию на возможные угрозы.
Учения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стартовали в районе Ормузского пролива, передает РИА «Новости».
По данным иранского телевидения, маневры проходят на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и увеличения военного присутствия США. В рамках учений отрабатываются сценарии противодействия угрозам безопасности и проверяется готовность подразделений КСИР к действиям в экстремальных условиях.
Агентство SNN уточняет, что ключевым элементом маневров станет проверка способности к быстрому и решительному реагированию на возможные провокации в стратегически важном регионе.
Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что второй авианосец ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток из-за обострения ситуации вокруг Ирана. По его словам, дополнительная военная группа необходима на случай, если не удастся достичь договоренностей с Тегераном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, совершили маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант отправки второй авианосной группы к берегам Ирана.
Источники в службах безопасности узнали о намерениях Израиля демонтировать иранский ракетный потенциал и производственную инфраструктуру.
Военные чиновники изложили оперативные меры по ослаблению иранской ракетной программы, включая удары по ключевым объектам.