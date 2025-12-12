Иран выкупил более 100 км земли для строительства дороги Решт – Астара

Tекст: Елизавета Шишкова

Иран уже выкупил более 100 километров земли для сооружения железной дороги Решт – Астара в рамках реализации международного транспортного коридора «Север – Юг», передает РИА «Новости».

Президент Масуд Пезешкиан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил: «Что касается маршрута Астара – Решт, я хочу сказать, что 100 километров мы уже приобрели, все сделали, может быть 110 километров и до конца года весь выкуп земли по маршруту закончим».

Пезешкиан не уточнил, речь идет о конце календарного года или второй половине марта 2026 года по иранскому календарю. Владимир Путин в ответ отметил, что речь, по его данным, идет о «93-х километрах». Президент Ирана уточнил, что выкуплено уже 106 километров, добавив, что за процессом следят еженедельно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что объем внешней торговли между Россией и Ираном за первые три квартала 2025 года увеличился на 8%.

Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках форума мира и доверия в Ашхабаде.

Глава российского государства попросил передать пожелания здоровья и благополучия верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Москва и Тегеран развивают совместные проекты, включая АЭС «Бушер» и инфраструктурные маршруты, такие как коридор «Север – Юг».