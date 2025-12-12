  • Новость часаБанк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    12 декабря 2025, 13:14

    Иран выкупил более 100 км земли для строительства дороги Решт – Астара

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках создания железнодорожного маршрута Решт – Астара президент Ирана сообщил о выкупе участка протяженностью более 100 км под строительство транспортного коридора «Север – Юг».

    Иран уже выкупил более 100 километров земли для сооружения железной дороги Решт – Астара в рамках реализации международного транспортного коридора «Север – Юг», передает РИА «Новости».

    Президент Масуд Пезешкиан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил: «Что касается маршрута Астара – Решт, я хочу сказать, что 100 километров мы уже приобрели, все сделали, может быть 110 километров и до конца года весь выкуп земли по маршруту закончим».

    Пезешкиан не уточнил, речь идет о конце календарного года или второй половине марта 2026 года по иранскому календарю. Владимир Путин в ответ отметил, что речь, по его данным, идет о «93-х километрах». Президент Ирана уточнил, что выкуплено уже 106 километров, добавив, что за процессом следят еженедельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что объем внешней торговли между Россией и Ираном за первые три квартала 2025 года увеличился на 8%.

    Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках форума мира и доверия в Ашхабаде.

    Глава российского государства попросил передать пожелания здоровья и благополучия верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Москва и Тегеран развивают совместные проекты, включая АЭС «Бушер» и инфраструктурные маршруты, такие как коридор «Север – Юг».

    11 декабря 2025, 14:26
    Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки
    Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин объявил о новой мере поддержки семей с детьми, позволяющей получить возврат налога при доходе ниже полутора прожиточных минимумов.

    С 2026 года в России появится так называемая семейная выплата для семей с двумя или более детьми, которая будет действовать в дополнение к уже существующим мерам поддержки, передает ТАСС. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимума региона. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доход. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью», – объяснил Путин.

    Президент особо подчеркнул, что новый механизм не отменяет другие действующие выплаты и льготы для семей с детьми. Все существующие меры поддержки сохраняются и могут использоваться одновременно с введением семейной выплаты. Нововведение рассчитано на повышение доходов и улучшение благосостояния российских семей с детьми.

    Зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что семьи, где оба родителя работают и воспитывают двоих или более детей, в 2026 году смогут рассчитывать на возвращение части уплаченного налога.

    Подать заявление на выплату можно будет в электронном виде, а Социальный фонд начнет принимать заявления с 1 июня после окончания декларационного периода.

    11 декабря 2025, 18:02
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации заявил, что украинские военные попытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако их расчеты не оправдались.

    По словам президента, противник надеялся, что российская армия увязнет в штурме города, однако эти ожидания оказались напрасными, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что российским подразделениям удалось выполнить все поставленные задачи. «У противника ничего не получилось, а у вас получилось все, что вы запланировали, все, что задумали. Поздравляю вас», – заявил глава государства.

    Во время мероприятия военные доложили президенту о полном освобождении Северска. Путин отдельными словами поблагодарил одного из командующих за операцию. «Сказал и сделал. Мужчина», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    11 декабря 2025, 16:30
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    11 декабря 2025, 22:35
    Эксперт: Освобождение Северска подчеркнуло печальное положение ВСУ

    Политолог Данилин: Понимание Путиным обстановки на фронте – огромное преимущество для России

    Эксперт: Освобождение Северска подчеркнуло печальное положение ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Освобождение Северска подтверждает правильность избранной армией России тактики и открывает возможности для ее дальнейшего продвижения вглубь Донбасса. Регулярные совещания президента с военными, участие в них командиров с передовой и их подробные доклады дают России важное преимущество, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне спецоперации.

    «Совещание Владимира Путина по новым победам на фронте стало ярким комментарием в ответ на абсурдные спекуляции Украины относительно требований к мирному плану США. Мы подчеркнули печальное положение ВСУ, ведь российские войска постепенно продвигаются по направлению к опорным пунктам противника в Донбассе: Славянску и Краматорску», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, Владимир Путин очень глубоко погружен в происходящие события на фронте. «Это не первый для него опыт общения с военными. Более того, подобные контакты давно превратились в обычную практику для главы государства. Глубокое понимание президентом текущей обстановки – огромное преимущество для России. А уникальной чертой нынешнего совещания стало участие военных: командира 123-й мотострелковой бригады Дениса Пирогова, под чьим руководством был освобожден Северск, а также рядовых штурмовиков», – подчеркнул эксперт.

    «Как уже говорил президент, мы готовы к продолжению СВО до выполнения обозначенных задач. Возможно, Украина об этом забыла. При этом Москва от мирного процесса не отворачивается. Мы готовы договариваться. Но если наши визави хотят диалога, то пусть выдвигают предложения, достойные рассмотрения – то есть учитывающие интересы России. В противном случае мы добьемся реализации поставленных целей иным путем», – заключил Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне спецоперации. Там президенту доложили об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил глава государства, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент военных.

    Путин отметил, что успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории всего Донбасса. Президент подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего наступления на других направлениях и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    Газета ВЗГЛЯЛ рассказала, как была проведена операция по освобождению города, за что Путин лично похвалил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение.

    12 декабря 2025, 11:12
    ВЦИОМ: Путину доверяют 80,5% россиян

    ВЦИОМ: Уровень доверия Путину составил 80,5%

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство (80,5%) россиян выразили доверие президенту России Владимиру Путину, при этом 76,5% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

    Данные опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМ, свидетельствуют о том, что 80,5% доверяют президенту России Владимиру Путину. Уровень одобрения работы главы государства составил 76,5%.

    Работу правительства России положительно оценили 46,3% участников опроса, главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 58,9% россиян, положительно оценили работу премьера 47,9% опрошенных.

    Уровень поддержки «Единой России» составил 34,3% респондентов, ЛДПР – 10,2%, КПРФ – 9,2%, партию «Новые люди» поддержали 8,3%, за партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,6%. Еще 8,9% россиян назвали непарламентские партии.

    Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 1-7 декабря 2025 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

    11 декабря 2025, 21:40
    Путин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
    Путин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с двумя командирами подразделений, действующих в зоне спецоперации.

    Звонок состоялся после совещания в Кремле по ситуации на фронте, передает ТАСС. В присутствии полковника Дениса Пирогова президент говорил с полковником Ярамиром Темирхановым, командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, принимавшей участие в освобождении Северска.

    Также Путин пообщался с полковником Сергеем Черданцевым, возглавляющим 177-й полк Каспийской флотилии. Президент выразил им благодарность за службу.

    Напомним, в четверг Путин провел в Кремле совещание по обстановке в зоне СВО. Глава государства отметил хорошую динамику на всех направлениях спецоперации. Он заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    11 декабря 2025, 18:14
    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях

    Путин рассказал о значении освобождения Северска для наступления ВС России

    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что освобождение Северска способствует успешному наступлению на других направлениях и приближает восстановление мирной жизни на территории Донбасса.

    Путин на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции заявил, что освобождение города Северска Вооруженными силами РФ приближает новые успешные наступления, передает ТАСС.

    По словам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    «Освобождение города Северска и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое – успешное, не сомневаюсь в этом, – наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса», – сказал он.

    Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин был проинформирован, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных. Вооруженные силы России начали зачистку Северска в ДНР.

    Путин заявил, что украинские военные пытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако эти планы не сработали.

    11 декабря 2025, 17:24
    Песков: Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
    Песков: Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На совещании о ходе спецоперации на Украине Владимир Путин был проинформирован о том, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин получил доклады о полном переходе Северска в Донецкой народной республике под контроль российских военных, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что соответствующая информация была озвучена на совещании по обстановке в зоне спецоперации на Украине.

    «Речь шла также о полном переходе под наш контроль Северска. На этот счет президент получил подробные доклады», – заявил официальный представитель Кремля.

    Песков отметил, что Владимир Путин регулярно получает актуальную информацию о ситуации на линии соприкосновения и о ключевых изменениях в контролируемых зонах. Особое внимание на совещании было уделено событиям последних дней, связанным с Северском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР, где украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    12 декабря 2025, 00:22
    Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана в Ашхабаде

    Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами Турции, Ирана, Пакистана и Ирака

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России в пятницу в Туркмении примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, и проведет двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая Эрдогана и Бердымухамедова.

    Владимир Путин работает в Ашхабаде, где у него запланировано участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, сообщает РИА «Новости».

    Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, внимание будет уделено двусторонним переговорам с рядом лидеров государств. Запланирована встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Также намечены переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и президентом Ирака Латифом Рашидом.

    Наряду с этими встречами президент России побеседует с хозяином форума, президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

    Международный форум пройдет в честь Года мира и доверия. Этот год был объявлен на сессии Генассамблеи ООН по предложению Туркмении. Страна имеет нейтральный статус, который впервые был официально признан в 1995 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют о тревожном обострении ситуации и не поддаются оправданию.

    11 декабря 2025, 18:34
    Путин и Мадуро провели телефонные переговоры

    Кремль: Путин и Мадуро провели телефонные переговоры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонные переговоры.

    Лидеры обсудили дальнейшее развитие российско-венесуэльских отношений, уделив особое внимание реализации договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который вступил в силу в ноябре 2025 года, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Путин выразил солидарность с народом Венесуэлы и подчеркнул поддержку действий правительства Мадуро, направленных на защиту национальных интересов и суверенитета страны в условиях усиления внешнего давления. Кроме того, главы государств подтвердили готовность последовательно работать над совместными проектами в торгово-экономической, энергетической, финансовой и гуманитарной сферах.

    Оба лидера отметили важность углубления сотрудничества и подчеркнули нацеленность на долгосрочное взаимодействие по широкому кругу направлений.

    В октябре Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой.

    Ранее Мадуро поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за поддержку Венесуэлы.

    12 декабря 2025, 02:45
    Путин заявил о преимуществах нейтралитета Туркмении для страны и региона

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время визита в Ашхабад отметил важность нейтралитета Туркмении для поддержания стабильности и сотрудничества в регионе.

    Путь нейтралитета, выбранный Туркменией, оправдывает себя, позволяя выстраивать конструктивные отношения со всеми странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, «этот путь дает возможность работать практически со всеми странами без конфликтов».

    «Это для нас тоже представляет большую ценность, вносит стабильность в регионе», – подчеркнул Путин.

    Президент отметил, что между Москвой и Ашхабадом развиваются экономические отношения во многих направлениях, включая перспективные проекты.

    Путин обратил внимание на необходимость совместного решения проблем Каспийского региона, в том числе экологических.

    В рамках визита председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Владимира Путина в аэропорту Ашхабада. Визит российского лидера начался в 4.28 по местному времени (2.28 мск).

    Политики обменялись крепким рукопожатием и обнялись.

    «Поздно так! Вы не спите!» - обратился Путин к туркменскому коллеге.

    «Я не сплю, когда такие гости приезжают!», – ответил Бердымухамедов.

    Президент Туркмении поблагодарил российского лидера за участие в юбилейных торжествах, посвященных 30-летию нейтралитета страны. После этого состоялось памятное фото и началась двусторонняя встреча.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где его встретила рота почетного караула у президентского терминала «Малая птица».

    Президент России в пятницу в Туркмении примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, и проведет двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая Эрдогана и Бердымухамедова.

    11 декабря 2025, 17:18
    Путин отметил хорошую динамику на всех направлениях спецоперации
    Путин отметил хорошую динамику на всех направлениях спецоперации
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне спецоперации отметил положительное развитие обстановки сразу на всех ключевых направлениях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков рассказал журналистам, что на совещании обсуждались текущие результаты хода операции, передает ТАСС.

    Песков сообщил: «В ходе совещания президент в целом отметил хорошую динамику на всех направлениях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страна выполнит все поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине.

    Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но Киев отказывается от переговоров, что лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    12 декабря 2025, 07:38
    Герасимов: Доклад военных Путину прервали вражеские средства РЭБ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во время видеодоклада президенту России Владимиру Путину от штурмовых подразделений связь прерывалась из-за воздействия радиоэлектронной борьбы, сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Связь потеряли из-за РЭБ со стороны противника. Доклад проходил из освобожденного Северска, сказал Герасимов, передает ТАСС.

    Президент заверил, что доклад бойца будет принят в полном объеме позднее. После восстановления связи командир штурмовой роты Третьего мотострелкового батальона сообщил, что при освобождении населенного пункта были освобождены 115 жилых и 208 технических строений. В наступательной операции участвовали 28 штурмовых групп общей численностью 84 человека. Противник оказал сопротивление у Северского доломитного комбината и у железнодорожной станции.

    «Благодаря уверенным, дерзким и нешаблонным действиям личного состава роты, применения [хитрости] для обмана противника, моя рота выполнила поставленную боевую задачу с минимальными потерями и готова продолжать вести наступательные действия, выполнять задачи специальной военной операции», – сказал военнослужащий.

    Ранее Герасимов сообщал, что российские военные ведут уличные бои за освобождение Гуляйполя, также ведутся бои за ряд других населенных пунктов.

    11 декабря 2025, 16:59
    Путин провел в Кремле совещание по обстановке в зоне СВО

    Песков: Путин провел в Кремле совещание по обстановке в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле, на котором обсуждалась ситуация в зоне специальной военной операции, с особым вниманием к северу Донецкой народной республики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил журналистам, что обсуждение было посвящено положению дел на территории, находящейся под ответственностью Южной группировки войск, передает ТАСС.

    По словам Пескова, в совещании по видеосвязи участвовали начальник Генерального штаба Вооруженных сил России и командующий Южной группировкой. В самом кабинете президента личное участие принял командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения.

    11 декабря 2025, 19:02
    В Москве проходят Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве открылись Всероссийские Сборы Ассоциации ветеранов СВО, объединившие участников спецоперации со всей страны.

    В столице стартовали Всероссийские Сборы Ассоциации ветеранов СВО, на которые прибыли более 300 участников специальной военной операции из всех регионов России. Мероприятие продолжает программу форума «Вместе победим», прошедшего накануне в Национальном центре «Россия». Центральная цель Сборов – подведение итогов деятельности Ассоциации в 2025 году и определение ключевых направлений работы на предстоящий период, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Ассоциация ветеранов СВО расширяет присутствие в регионах: отделения создаются на уровне муниципалитетов, к организации присоединились десятки тысяч человек. Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, обращаясь к участникам, напомнил обращение главы государства:«Вчера глава государства, обращаясь к ветеранам специальной военной операции, отметил, что поддержка защитников Отечества – наша безусловная нравственная задача, требующая партнерской работы государства и общества».  Он подчеркнул, что эти слова точно отражают текущую повестку ассоциации. «У вас уникальная ниша, поскольку вы объединяете именно ветеранов специальной военной операции. Большая просьба – привлекать всех боевых товарищей в Ассоциацию», – отметил Новиков.

    Отдельным блоком на сборах поднимается вопрос участия ветеранов в работе органов власти. В Единый день голосования представители ассоциации получили поддержку избирателей. Исполнительный директор организации Дмитрий Афанасьев подтвердил:
    «Наши боевые товарищи, члены Ассоциации ветеранов СВО избраны во все уровни власти – губернатор, депутаты Законодательных собраний, дум муниципалитетов. Это дает возможность участвовать не только в выработке, но и принятии решений». Он добавил, что доверие общества ветераны намерены оправдывать.

    За 2025 год Ассоциация поддержала запуск школьных музеев в 20 регионах, организовала тысячи Уроков мужества и патриотических мероприятий. Во взаимодействии с Фондом «Защитники Отечества» решены сотни практических вопросов ветеранов – от реабилитации до трудоустройства. Особое внимание уделяется адаптации бойцов к жизни после службы. Сопредседатель Координационного совета Ассоциации, сенатор РФ Алексей Наумец подчеркнул:
    «Включение в процесс нормальной мирной жизни тех ребят, которые закончили или заканчивают свою службу в вооруженных силах и возвращаются домой – главная задача».

    В числе партнерских инициатив – запуск первого центра поддержки ветеранов СВО в сельской местности. Лидер Российского Союза сельской молодежи Юлия Оглоблина заявила:
    «Совместно с Ассоциацией ветеранов СВО мы создадим первый центр поддержки для ветеранов СВО на селе», – отметив, что более 200 бойцов уже начали собственные проекты в аграрной сфере.

    На проектной сессии первого дня обсуждалось увековечение памяти погибших и развитие исторической памяти. В дискуссии участвовали представители Минобороны, Следственного комитета, органов законодательной власти и общественных структур. Далее в программе – презентация книги Сергея Мачинского «Голоса из войны», объявление лучших региональных практик 2025 года, диалоговые площадки с фондами и подписание новых соглашений о сотрудничестве, в том числе с Минвостокразвития и Федеральной службой по аккредитации. Участники также определят задачи на 2026 год, объявленный Годом единства народов России.

    12 декабря 2025, 02:26
    Путин прилетел в Ашхабад для участия в международном форуме

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где его встретила рота почетного караула у президентского терминала «Малая птица».

    Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, передает РИА «Новости». Борт российского лидера приземлился у президентского терминала аэропорта, известного как «Малая птица».

    У трапа Путина встретила рота почетного караула в ярко-зеленых шинелях, которая выстроилась вдоль светло-бежевой дорожки с туркменским орнаментом.

    По данным Кремля, в Ашхабаде Путин примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

    На полях форума также запланированы двусторонние встречи, в том числе встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Международный год мира и доверия был провозглашен на 78-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе Туркмении. Резолюцию поддержали 86 стран, цель инициативы – усилить диалог и сотрудничество между нациями.

    Туркмения официально закрепила нейтралитет в своей конституции, этот статус был признан международным сообществом в 1995 году.

    В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН учредила 12 декабря как Международный день нейтралитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России приедет в Туркмению для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия.

    Владимир Путин запланировал двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.

