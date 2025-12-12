Путин заявил о сотрудничестве России и Ирана по АЭС и инфраструктуре

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия и Иран взаимодействуют в различных направлениях, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с Масудом Пезешкианом, передает РИА «Новости».

Российский лидер подчеркнул, что обе страны продолжают сотрудничество по крупным инициативам, включая проект АЭС «Бушер» и развитие инфраструктуры, особенно транспортного коридора Север – Юг.

Путин заявил: «Мы продолжаем работать по ключевым нашим крупным проектам, это касается и «Бушера», это касается развития инфраструктуры, включая маршрут Север – Юг». По его оценке, такие проекты способствуют расширению возможностей взаимоотношений между странами.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь отметил настрой Тегерана реализовать все договоренности стратегического партнерства с Россией. Он сообщил, что иранская сторона заинтересована в активном претворении в жизнь положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин обсудил с Масудом Пезешкианом вопросы сотрудничества России и Ирана на форуме в Ашхабаде.

Президент России попросил передать пожелания здоровья верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

В Ашхабаде началась серия переговоров Путина с лидерами других стран, и первой встречей стала беседа с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.