Путин заявил о сотрудничестве России и Ирана по АЭС и инфраструктуре
Москва и Тегеран расширяют совместные проекты, включая развитие АЭС «Бушер», а также инфраструктурных маршрутов, таких как коридор Север – Юг, заявил президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
Россия и Иран взаимодействуют в различных направлениях, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с Масудом Пезешкианом, передает РИА «Новости».
Российский лидер подчеркнул, что обе страны продолжают сотрудничество по крупным инициативам, включая проект АЭС «Бушер» и развитие инфраструктуры, особенно транспортного коридора Север – Юг.
Путин заявил: «Мы продолжаем работать по ключевым нашим крупным проектам, это касается и «Бушера», это касается развития инфраструктуры, включая маршрут Север – Юг». По его оценке, такие проекты способствуют расширению возможностей взаимоотношений между странами.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь отметил настрой Тегерана реализовать все договоренности стратегического партнерства с Россией. Он сообщил, что иранская сторона заинтересована в активном претворении в жизнь положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Президент России попросил передать пожелания здоровья верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.
В Ашхабаде началась серия переговоров Путина с лидерами других стран, и первой встречей стала беседа с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.