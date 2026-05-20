ФАС предложила раскрыть образование цен на рыбу

ФАС предложила раскрыть ценообразование на рыбную продукцию

Tекст: Тимур Шайдуллин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам анализа «От рыбака до прилавка» предложила сделать ценообразование на рыбную продукцию более прозрачным, сообщает пресс-служба ведомства. Там напомнили, что ранее ФАС России проанализировала оптовые цены крупных рыбодобывающих компаний на наиболее востребованные виды рыбной продукции - минтай, треску, пикшу, горбушу, сельдь тихоокеанскую.

Антимонопольное ведомство считает, что сдержать рост цен поможет оптимизация цепочки поставок за счет сокращения числа посредников между добычей, переработкой и продажей. Ранее правительство России утвердило подготовленное ФАС постановление о введении обязательной регистрации внебиржевых сделок с рыбной продукцией, что дает возможность отслеживать стоимость товара по всей цепочке реализации и снижать риск спекуляций.

Сейчас служба анализирует данные, полученные после запуска системы регистрации сделок, и по итогам этого анализа планирует принять дальнейшие меры, направленные на повышение прозрачности ценообразования. Кроме того, был проработан вопрос снижения транспортной составляющей: увеличены объемы перевозимой рыбы по льготному железнодорожному тарифу со станций Дальневосточного федерального округа.

Льготные условия скорректированы за счет субсидирования 50% стоимости перевозки железнодорожным транспортом. По данным службы, такая субсидия при сохранении общего лимита позволяет направить выделяемые средства на больший объем отправок рыбы с Дальнего Востока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России включило рыбную продукцию в перечень товаров, цены на которые отслеживаются на основе биржевых данных.

Ранее ФАС проводила проверку резкого роста цен на рыбу, уделяя особое внимание наценкам посредников в цепочке поставок. Позже президент Владимир Путин на «Итогах года» предупредил о рисках жесткого госрегулирования цен на рыбу и призвал искать решения через развитие логистики и снижение транспортных издержек.