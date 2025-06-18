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«АвтоВАЗ» презентовал Lada Azimut на платформе Vesta с новыми деталями
В ходе Петербургского международного экономического форума компания «АвтоВАЗ» впервые представила свою новую модель – кроссовер Lada Azimut, созданный на российской платформе Vesta.
Крупнейший автопроизводитель России продемонстрировал на форуме новый кроссовер, созданный на собственной платформе и отличающийся оригинальными дизайнерскими решениями, передает РИА «Новости».
Автомобиль был выставлен в бежевом цвете с черными крышей и стойками дверей, а также получил оригинальные колесные диски с треугольным узором.
В пресс-службе компании сообщили, что название Azimut выбрали по итогам конкурса среди сотрудников. Вся разработка автомобиля, включая создание концепции, компоновки, дизайна, а также проектирование, производство и настройку ходовых качеств, выполнена российскими специалистами.
Для Lada Azimut создали почти тысячу новых и модернизированных деталей, в том числе кузовные панели, светотехнику, элементы интерьера и новую заднюю подвеску.
Серийный выпуск модели стартует в 2026 году. На начальном этапе кроссовер получит модернизированные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы, шестиступенчатую механику и вариатор. В дальнейшем планируется оснастить автомобиль новым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и классической автоматической коробкой передач.
Ранее президенту Владимиру Путину показали предсерийный автомобиль «Лада Искра». Главе государства также презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива».