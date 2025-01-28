  • Новость часаПутину на «АвтоВАЗе» показали предсерийный автомобиль «Лада Искра»
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    Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты общения. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать и швыряться терминами вроде «токсик», «манипулятор» или «психопат».

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    5 комментариев
    28 января 2025, 18:56 • Новости дня

    Путину в Тольятти презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива»

    Путину в Тольятти презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин лично оценил новые модели автомобилей «Б+ кросс» и «е-Нива» во время визита на завод «АвтоВАЗ» в Тольятти.

    В ходе визита на предприятие глава государства ознакомился с двумя новыми моделями тольяттинского завода: городским кроссовером «Б+ кросс» и полноприводным электромобилем «е-Нива», сообщает Telegram-канал Кремля.

    До этого Путин ознакомился с предсерийным автомобилем «Лада Искра».

    Напомним, Путин во вторник отправился с рабочей поездкой в Самарскую область, она началась с посещения завода «АвтоВАЗ».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин во вторник намерен обсудить вопросы развития российского автомобилестроения.

    27 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Путин почтил память погибшего при блокаде Ленинграда брата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его родной брат Виктор, погибший в годы блокады Ленинграда.

    Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге, передает ТАСС. Он возложил венок к монументу «Мать-Родина» в память о жертвах блокады Ленинграда.

    По пути к монументу, двигаясь по 300-метровой аллее от Вечного огня, Путин традиционно возложил цветы к одной из братских могил, где похоронен его брат Виктор. Брат президента умер в малолетнем возрасте зимой 1942 года, во время блокады города.

    Ранее сообщалось, что Путин в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке.

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    28 января 2025, 05:39 • Новости дня
    Карлсон заявил о попытках администрации Байдена устранить Путина

    Американский журналист Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина

    Карлсон заявил о попытках администрации Байдена устранить Путина
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить российского президента Владимира Путина, не предоставив при этом доказательств или подробностей.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы пыталась убить президента Владимира Путина, передает РИА «Новости». Карлсон сделал это заявление в интервью с журналистом Мэттом Таибби.

    «Бывший госсекретарь США Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена – они пытались убить Путина», – приводит агентство слова Карлсона.

    По словам журналиста, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном». Журналист не уточнил, когда и где могли происходить эти предполагаемые приготовления к покушению.

    Напомним, в июле 2024 года, сразу после покушения на Дональда Трампа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что безопасность президента России Владимира Путина усилена, для ее обеспечения делается все необходимое.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    27 января 2025, 15:18 • Новости дня
    Путин возложил цветы на Невском пятачке в годовщину снятия блокады Ленинграда

    Путин почтил память защитников Ленинграда у монумента «Рубежный камень»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке.

    Этот плацдарм, расположенный на левом берегу Невы, стал символом стойкости и мужества советских солдат и играл ключевую роль в операции «Искра» в январе 1943 года. Видео опубликовал Telegram-канал Кремля.

    Во время церемонии Путин возложил букет красных роз, перевязанный траурной лентой, к основанию памятника. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни «Тишина». Президент постоял молча, отдавая дань памяти тысячам погибших, защищавших этот плацдарм.

    Невский пятачок, где происходило это событие, стал известен как одна из самых трагических страниц в истории Ленинградской битвы. В сентябре 1941 года 115-я стрелковая дивизия переправилась через Неву и выбила немцев с передовых позиций. Бои за эту территорию продолжались до 1943 года, за это время защитники ежедневно отражали десятки атак противника.

    Потери на Невском пятачке были значительными, точное количество до сих пор не установлено, но по оценкам превышает 100 тыс. человек. Среди защитников был и отец президента Владимира Путина, который был тяжело ранен, но спасен боевым товарищем, переправившим его на правый берег Невы, где находился госпиталь.

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    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    26 января 2025, 11:05 • Новости дня
    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа

    Кнайсль: До рукопожатия Путина и Трампа необходимо проделать много другой работы

    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановление контактов между Россией и США должно начаться до рукопожатия президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а не после их встречи. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    Перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходимо провести значительную дипломатическую работу, считает Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета и бывший глава МИД Австрии, передает РИА Новости.

    По ее мнению, рукопожатие между лидерами двух стран станет лишь результатом такой работы. Кнайсль подчеркнула, что для начала нужно увеличить дипломатический персонал и возобновить технические контакты в сферах культуры и спорта, так как в последние четыре-пять лет штат дипломатического персонала был сокращен с обеих сторон.

    Кнайсль отметила, что начало контактов не должно происходить с рукопожатия, а затем решения бюрократических вопросов. Она считает, что процесс должен происходить «снизу вверх». Важно не только создать атмосферу доверия, но и обеспечить условия, при которых встреча и ее сопровождающие мероприятия будут основаны на хорошо подготовленной базе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил желание обсудить с Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки, а Джон Болтон отмечал, что президент России Владимир Путин умеет влиять на американского коллегу.

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    28 января 2025, 12:32 • Новости дня
    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

    Американист Дудаков: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Команда Дональда Трампа вряд ли представит факты, которые доказывали бы попытку администрации Джо Байдена устранить президента России. Обвинения в адрес демократов, скорее, являются элементом политического противостояния внутри США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, о попытке бывшей администрации США убить Владимира Путина сообщил Такер Карлсон.

    «Заявление Такера Карлсона о попытке администрации Джо Байдена убить Владимира Путина – это элемент внутриполитической борьбы в США, где одна сторона поливает грязью другую и получает взаимные обвинения», – считает американист Малек Дудаков. Он напомнил, что журналист – неофициальный близкий союзник Дональда Трампа. Поэтому обвинение в адрес демократов укладывается в общую риторику нынешнего главы Белого дома.

    «Ее суть заключается в том, что Байден подвел мир к черте третьей мировой войны и ядерного столкновения с Россией. Трамп же пытается оттащить мир от этого обрыва», – уточнил собеседник. Однако, как заметил политолог, нынешней администрации пока не удалось выполнить обещание и быстро разрешить кризисы. На этом фоне республиканцы начинают оправдываться.

    «Отсюда и обвинения в адрес администрации Байдена в мировой нестабильности, подготовке чудовищных провокаций, таких как попытка убийства президента России. Причем, я думаю, реальных фактов и доказательств последнего мы не увидим. Но, вероятно, команда Трампа продолжит настаивать: выбраться из этой ямы будет сложно, и для разрешения всех проблем потребуется более длительный период времени», – заключил Дудаков.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

    «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».

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    28 января 2025, 15:09 • Новости дня
    Показаны предсерийные прототипы российского электромобиля «Атом»
    Показаны предсерийные прототипы российского электромобиля «Атом»
    @ t.me/atom_auto

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский разработчик электромобиля «Атом» продемонстрировал предсерийные прототипы, которые полностью соответствуют будущей серийной версии и проходят испытания в реальных условиях.

    Разработчик российского электромобиля «Атом» представил предсерийный прототип автомобиля, сообщает Telegram-канал «Атом». Представленные автомобили уже функциональны, и их дизайн полностью совпадает с ожидаемой серийной версией. От начала проектирования до сварки первого кузова прошло всего два года, что является одним из лучших результатов в автомобильной индустрии.

    Предсерийные образцы «Атома» созданы вне конвейерной линии с применением несерийных технологий. Эти автомобили предназначены для проведения физических испытаний в различных условиях, включая лаборатории, полигоны и дороги общего пользования. Это позволит оценить готовность модели к серийному производству и выявить возможные улучшения.

    На данный момент прототипы проходят калибровку систем и настройку программного обеспечения. Также они подвергаются серии испытаний в реальных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественный электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов в России, в планах производить эти электрокары на автозаводе «Москвич», а также сделать их беспилотными.

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    28 января 2025, 18:12 • Новости дня
    Путину на «АвтоВАЗе» показали предсерийный автомобиль «Лада Искра»

    Путин приехал на завод «АвтоВАЗа» в Тольятти

    Путину на «АвтоВАЗе» показали предсерийный автомобиль «Лада Искра»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин прибыл на производственную площадку «АвтоВАЗа» в Тольятти, где ему показали предсерийный автомобиль «Лада Искра».

    Путин в ходе поездки в Самарскую область осмотрел новую модель автозавода «Лада Искра», которая готовится к серийному выпуску. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале Кремля.

    Кроме того, главе государства покажут перспективные модели автомобилей, которые планируются к выпуску. В график включено краткое общение с работниками предприятия.

    В рамках рабочей поездки Путин должен посетить научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин во вторник намерен обсудить вопросы развития российского автомобилестроения.

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    28 января 2025, 11:38 • Новости дня
    В Совфеде оценили заявление Карлсона о попытках администрации Байдена убить Путина
    В Совфеде оценили заявление Карлсона о попытках администрации Байдена убить Путина
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Существует немало исторических примеров того, как американский политический класс при необходимости готов расправиться с оппонентом. Этот опыт, а также заявления Вашингтона последних лет свидетельствуют о том, что обвинения Такера Карлсона могут быть небезосновательными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Климов. Ранее американский журналист Карлсон заявил о попытках администрации экс-президента США Байдена убить Владимира Путина.

    «Если заявление Такера Карлсона о попытках администрации Джо Байдена устранить президента России подтвердится фактами, меня это сильно не удивит», – сказал сенатор Андрей Климов. Как отметил собеседник, бывшие руководители США проявляли «фанатичную нескрываемую злобу» по отношению к российскому лидеру, стране и народу. «Это дает повод предполагать, что в своей ненависти и коварстве они могли дойти и до вынашивания подобных планов», – считает парламентарий.

    Кроме того, существует немало исторических примеров того, как «американский политический класс при необходимости готов расправиться с любым», добавил Климов. «Вспомним президента Джона Кеннеди. Политик хотел проводить более умеренный курс, выступал за сближение Вашингтона с Москвой. В результате его убили», – напомнил спикер.

    Что касается внешнеполитических операций, то спецслужбы США организовывали более сотни покушений на Фиделя Кастро. «Смерть президента Чили Сальвадора Альенде стала результатом спланированного ЦРУ заговора в отношении законных властей страны, – считает сенатор. – Таким образом, и исторический опыт, и заявления администрации Байдена последних лет свидетельствуют о том, что гипотеза Карлсона может иметь основания».

    «По мере того как новыми руководителями Белого дома будут открываться документы и сведения о политике предшественников, появится немало пищи для серьезного анализа, а может быть, и для соответствующих обвинительных заключений. К слову, Байден предусмотрительно фактически выписал индульгенцию своим ближайшим родственникам. Дыма без огня в данном случае точно не бывает», – заключил Климов.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

    «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».

    Коментарии (0)
    27 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Рябков: Разговор Путина и Трампа не запланирован

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информации о том, когда может пройти телефонная беседа президента России Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа, пока нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Он (разговор – прим. ВЗГЛЯД) не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что еще не начались контакты с новой американской администрацией, передает ТАСС. «Все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств», – добавил Рябков.

    «Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет. Я не стал бы предвосхищать развитие событий в этой сфере, потому что, я еще раз подчеркиваю, никаких с нашей стороны инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны на каком бы то ни было уровне не было», – отметил замглавы МИД.

    Ранее Песков отмечал, что Путин и Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, но пока соответствующих запросов из Вашингтона не поступало.

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    27 января 2025, 17:33 • Новости дня
    «Автоваз» выпустил Lada Vesta с новой шестиступенчатой трансмиссией

    «Автоваз» произвел первые серийные Lada Vesta с новой 6-ступенчатой коробкой передач

    «Автоваз» выпустил Lada Vesta с новой шестиступенчатой трансмиссией
    @ lada.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Автоваз» впервые начал серийное производство автомобилей Lada Vesta с новой шестиступенчатой механической коробкой передач, которая рассчитана на передачу крутящего момента до 220 Нм и произведена «дружественным поставщиком».

    «Автоваз» произвел первые серийные автомобили Lada Vesta с новой шестиступенчатой механической коробкой передач, сообщает ТАСС. Это первый случай в истории компании, когда данный вид трансмиссии внедряется на серийных автомобилях. Первая партия таких автомобилей сошла с конвейера 27 января, что стало важным этапом в развитии линейки Lada Vesta.

    Новая шестиступенчатая коробка передач была разработана «дружественным поставщиком» и может передавать крутящий момент до 220 Нм. Для повышения качества работы коробки был доработан тросовый привод переключения передач.

    Кроме того, «Автоваз» сообщил о планах установить новую трансмиссию на все типы кузова Lada Vesta. В будущем компания рассматривает возможность внедрения данной трансмиссии и на другие модели автомобиля Lada.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Автоваз» допустил возможность создания нового бренда для коммерческих машин, чтобы расширить свой ассортимент. «Автоваз» успешно перевыполнил план на год, произведя более 525 тыс. автомобилей, что подтверждает его лидерство на рынке. Компания прекратила выпуск самой внедорожной версии «Нивы», сосредоточившись на актуальных моделях.

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    27 января 2025, 16:38 • Новости дня
    Путин: Блокада Ленинграда стоит в одном ряду с Холокостом и нацистскими лагерями смерти
    Путин: Блокада Ленинграда стоит в одном ряду с Холокостом и нацистскими лагерями смерти
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда стоит в одном ряду с такими чудовищными преступлениями против человечества, как Холокост и лагеря смерти.

    Это заявление глава государства сделал перед церемонией вручения наград ветеранам-ленинградцам. «Блокада Ленинграда – в ряду таких чудовищных преступлений против человечества, как Холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников нацистов против мирных жителей», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее глава государства подчеркнул, что подвиг ленинградцев, противостоявших нацистской армии, навсегда останется в памяти и не будет забыт.

    Напомним, в понедельник Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге, отдавая дань памяти погибшим ленинградцам и защитникам города.

    Коментарии (15)
    27 января 2025, 19:23 • Новости дня
    Путин заявил о снижении числа бедных в России
    Путин заявил о снижении числа бедных в России
    @ Shalan Stewart/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о снижении числа бедных в стране.

    Путин на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым заявил о снижении числа бедных в стране, передает ТАСС.  В ходе встречи Беглов доложил, что в Петербурге число бедных снизилось на треть. Президент положительно отозвался о достигнутых результатах. «[Число бедных] снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то, что в Питере произошло – это хорошо», – сказал Путин.

    Кроме того, глава государства отметил высокий уровень инвестиций в Петербурге в 2024 году, подчеркнув, что их объем составил 1,2 трлн рублей. Путин оценил эти инвестиции как «приличные».

    Ранее Путин призвал свести к нулю уровень бедности в России.

    Опрос сервиса для поиска работы Superjob показал, что в России бедным назвали человека с доходом менее 43 тыс. рублей, а богатым – более 860 тыс. в месяц.

    Коментарии (18)
    26 января 2025, 05:40 • Новости дня
    Трамп вновь заявил о готовности встретиться с Путиным

    Трамп сообщил о намерении вскоре обсудить с Путиным урегулирование конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп выразил желание вскоре обсудить с Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Президент США Дональд Трамп вновь выразил намерение поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС. Он заявил о готовности встречаться немедленно, если это будет возможно. Трамп также добавил, что слышал о желании Путина увидеться и обсудить урегулирование украинского кризиса.

    Отвечая на вопросы журналистов, Трамп подчеркнул: «Он хочет поговорить, и мы скоро поговорим». Кроме того, президент США отметил, что неоднократно контактировал с Владимиром Зеленским, указав на стремление украинской стороны к миру. По словам Трампа, Путин также заинтересован в прекращении войны.

    Трамп ранее не исключил прекращения поставок американского оружия Киеву и выразил готовность встретиться с Путиным в любое удобное время. Вместе с этим он допустил возможность ужесточения санкций в случае отказа России от сделки по Украине. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул открытость Москвы к диалогу с новой американской администрацией, акцентировав внимание на необходимости устранения первопричин кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога, заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отношения России и США балансируют на грани разрыва, но Москва видит обещания американского лидера Дональда Трампа реанимировать диалог, сообщали в российском МИД. Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    Коментарии (4)
    27 января 2025, 11:01 • Новости дня
    Путин сердечно поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

    Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах и пригласил в Москву

    Путин сердечно поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
    @ Maxim Shipenkov/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии, отметив его высокий политический авторитет.

    «Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

    Путин также пожелал Лукашенко новых успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия. Он подчеркнул, что Лукашенко всегда является желанным гостем на российской земле, и выразил надежду на его скорый визит в Москву.

    «Как условились, жду вас в скором времени в Москве», – добавил российский лидер.

    Ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

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