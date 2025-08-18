Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем подчеркнул, что темпы сельхозпроизводства в регионе снизились на 30% из-за потерь урожая на одном миллионе гектаров.
Путин обратил внимание на то, что темпы падения сельхозпроизводства в регионе значительно выше, чем по стране в целом, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул: «У вас падение производства было намного больше, чем в стране в целом».
Слюсарь подтвердил, что в 2024 году урожайность снизилась на 20%, а в текущем году – уже на 30%. Он объяснил, что причиной стала совокупность неблагоприятных климатических явлений, среди которых поздние заморозки, жара, засуха и маловодье.
В результате, по его словам, около 1 млн гектаров посевных площадей было повреждено или полностью погибло.
Путин также обратил внимание на дополнительные факторы, влияющие на ситуацию – опустынивание, сокращение защитных лесопосадок и особенности использования тяжелой техники. Президент отметил, что несмотря на объективные причины, необходимо внимательно изучить и управляемые факторы для предотвращения дальнейшего падения производства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, фермеры в России обеспечивают около 40% всего объема сельхозпроизводства, а по ряду направлений выполняют ключевую роль.
Россия в прошлом году достигла всех целевых показателей государственной программы развития сельского хозяйства.