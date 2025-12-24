Орбан предрек скорый распад ЕС

Орбан спрогнозировал скорый распад Евросоюза

Tекст: Тимур Шайдуллин

Евросоюз рискует прекратить существование, если не проведет глубокую реорганизацию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что ЕС сейчас переживает процесс дезинтеграции, а брюссельская бюрократия стремится к созданию империи, несмотря на сопротивление отдельных государств.

По словам Орбана, Брюссель принимает решения, которые постепенно перестают выполняться: «Сначала их не выполняет одна страна, потом две, потом три», – отметил он.

Он раскритиковал решения Еврокомиссии, которая вопреки воле государств объявляет программы, наносящие ущерб промышленности.

В частности, Орбан напомнил о планах запретить выпуск автомобилей с бензиновыми двигателями с 2035 года, но заявил, что, когда реализовать это оказалось невозможно, власти ЕС «отступили».

В качестве другого примера премьер привел миграционную политику, отметив, что Венгрия и Польша игнорируют соответствующие решения, однако к ним применяются разные меры: «Венгрия не выполняет миграционный пакт, поэтому нас штрафуют на 1 млн евро в день. Поляки делают то же самое, что и мы, но их вознаграждают», – заявил Орбан.

Премьер-министр также указал на тенденцию к сужению национального суверенитета в ЕС и подчеркнул, что существующий в Брюсселе хаос приведет к распаду союза, если не будут предприняты срочные изменения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орбан заявил, что Евросоюз мог бы предотвратить конфликт на Украине, если бы сделал ставку на дипломатию, а не следовал политике администрации Байдена.

Кроме того, венгерский премьер назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине, комментируя финансирование Киева Евросоюзом.

Орбан также опубликовал видеоролик с европейскими политиками, сопроводив его узнаваемым саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».