Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.2 комментария
Теннисистка Ястремская: Не могу судить Котляр за рукопожатие с россиянкой
Украинская теннисистка Даяна Ястремская не стала осуждать соотечественницу Елизавету Котляр за рукопожатие с россиянкой Владой Минчевой после матча на юниорском турнире в рамках Открытого чемпионата Австралии.
По ее словам, Котляр еще молода и не так опытна, передает РИА «Новости». Ястремская добавила, что «это может случиться с каждым» и она не может ее судить, потому что не знает, что было у нее в голове». При этом она выразила увеленность в том, что Котляр стоит на стороне Украины и просто просто «слишком запуталась».
Ранее отец украинской теннисистки Константин Котляр заявил, что решение дочери пожать руку после матча россиянке Владе Минчиной было «ошибкой, о которой Лиза очень сожалеет и которую никогда больше не позволит себе совершить».