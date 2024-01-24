Теннисистка Ястремская: Не могу судить Котляр за рукопожатие с россиянкой

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, Котляр еще молода и не так опытна, передает РИА «Новости». Ястремская добавила, что «это может случиться с каждым» и она не может ее судить, потому что не знает, что было у нее в голове». При этом она выразила увеленность в том, что Котляр стоит на стороне Украины и просто просто «слишком запуталась».

Ранее отец украинской теннисистки Константин Котляр заявил, что решение дочери пожать руку после матча россиянке Владе Минчиной было «ошибкой, о которой Лиза очень сожалеет и которую никогда больше не позволит себе совершить».