Сотни тысяч человек по всему миру присоединились к акции «Пирог на четвертое»

Tекст: Валерия Городецкая

Впервые акция прошла в 2025 году. Ее участникам предлагают испечь пирог и поделиться им с родными, соседями, коллегами или людьми, которым нужны внимание и помощь. В этом году к инициативе присоединились также жители Абхазии, Армении, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистана и Колумбии, сообщает платформа «Россия – страна возможностей».

Регионы предложили собственные форматы празднования. В Тамани приготовили 90-килограммовый пирог в цветах российского флага, а в Кирове предприятия представили на выставке-дегустации 90 пирогов. В Архангельске участники акции передали Петровские пироги экипажу ледокола «Диксон». Альпинисты устроили чаепитию необычную альтернативу – праздничный перекус на вершине Эльбруса, где разрезали пирог ледорубом.

В Москве на выставке ОРЕЛЭКСПО в Гостином дворе провели дегустацию 2 тыс. пирогов и рассказали посетителям об участниках акции из разных регионов. Студенты Университета Косыгина приготовили более 60 видов выпечки по национальным и семейным рецептам народов России.

К инициативе подключились и любители спорта. Более 3,5 тыс. участников сообщества «5 вtрст» вышли на спортивно-кулинарные забеги в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Иркутске, Омске и других городах.

Значительную часть мероприятий посвятили благотворительности. В Курске медиаспециалисты испекли почти 300 пирожков для одиноких пожилых людей. Участники акции посещали дома престарелых, детские дома, интернаты и социально-реабилитационные центры, проводили мастер-классы и готовили вместе с детьми.

Волонтеры, предприниматели и выпускники Мастерской новых медиа также отправляли выпечку военнослужащим и в приграничные регионы. В Цхинвале выпускницы программы вместе с частными пекарнями приготовили более 100 осетинских пирогов, которые менее чем за сутки доставили бойцам в зону СВО.

Инициативу поддержали главы ряда регионов. Губернатор Курской области Александр Хинштейн самостоятельно испек пироги в русской печи и вместе со старшим сыном навестил сестер Марию и Пелагею, которые остались единственными участниками Паникинского хора – их голоса называют настоящей местной легендой.. Глава Мурманской области Андрей Чибис вручил пироги детским хоккейным командам на открывшейся после ремонта ледовой арене Североморска.

Среди участников акции – «Движение Первых», «Юнармия», фонд «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества, Общественная палата России и проекты платформы «Россия – страна возможностей». К приготовлению пирогов присоединились артисты, телеведущие, блогеры и повара, в том числе Надежда Бабкина, Олег Газманов, Денис Майданов, Ляйсан Утяшева, Тутта Ларсен и Александр Белькович. Для акции 18 исполнителей записали песню «Вот такие пироги».

За пределами России также прошли семейные встречи и фестивали. В Дубоссарах организовали праздник национальной выпечки, а сотрудники российского посольства в Душанбе угостили прихожан пирогами. Сообщество Рыбаков Фонда запустило эстафету приготовления шарлотки между городами и странами.

По данным октябрьского исследования Мастерской новых медиа и АНО «Диалог Регионы», в семьях 80% россиян принято есть пироги. Участники фокус-групп отметили, что совместное приготовление выпечки и угощение помогают объединять людей, сохранять семейные традиции и знакомиться с культурой разных народов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жители всех регионов России и пяти зарубежных стран поддержали социальную акцию «Пирог на четвертое».

В тот же день Фонд президентских грантов выделил 509 млн рублей на тематические проекты для укрепления дружбы между народами России.

Во вторник президент Владимир Путин заявил о необходимости продолжить лучшие инициативы Года единства народов России в последующие годы.